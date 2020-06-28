‘Sınırlar korunacak’

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun, Güney Kıbrıs’a giderek Rum dengi Nikos Hristodulidis ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros’a göre görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında Szijjarto, mülteciler, Hristodulidis de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri üzerinde durdu.

Budapeşte’nin yeni tip koronavirüs pandemisinin Avrupa’ya doğru mülteci dalgalarını cesaretlendirebileceğinden endişelendiğini ve ülkesinin Avrupa düzeyindeki mülteciler konulu görüşmelerde sert tavrını sürdüreceğine işaret eden Szijjarto özetle şunları söyledi:

“Brüksel’in, Avrupa’ya yasadışı gelmeyi düşünenler için bir davet olarak algılanabilecek bu mülteci politikalarından kurtulmalıyız. Avrupalılar bu mülteci dalgalarını engellemek zorundadır. AB’nin dış sınırlarını korumak hepimizin menfaatinedir.”

Macar Bakan AB ile 79 Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkesi ile ilişkileri düzenleyen Kotono Ortaklık anlaşmasının yenilenmesi yönünde Brüksel’de yapılan görüşmelerin “göç yollarını meşrulaştırdığı” görüşünü de ortaya koydu.

Szijjarto enerjinin, Güney Kıbrıs ve Macaristan’ın gelecekte daha yakın işbirliği yapabileceği bir alan olduğunu, ülkesinin enerji kaynaklarının değiştirilmesine ilgi duyduğunu belirterek “Macaristan, Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerji rezervlerinin bir bölümünü Güneydoğu ve Orta Avrupa’ya nakledilebilirse çok mutlu olur” dedi.

Karşı ziyaret Eylül’de

Nikos Hristodulidis ise, eylül ayında ikili düzeyde iş forumu düzenlemek maksadıyla işadamlarından oluşan bir heyet eşliğinde Macaristan’a gideceğini açıkladı.

Macar dengine Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “meydan okumaları ve kanunsuz davranışları” hakkında “bilgi verdiğini” söyleyen Hristodulidis, Szijjarto ile Libya ve Suriye’deki durumu da görüştüklerini anlattı.

Açıklamasında mülteciler konusuna da değinen Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın son üç yılda, nüfusuna oranla aldığı sığınma başvuruları konusunda AB içerisindeki birinci ülke haline geldiğini 2019’da aldığı başvuruların 2018’dekilerin yüzde 79 üzerinde olduğunu söyledi.

Atina’ya gidiyor

Bu arada Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Yunan dengi Nikos Dendias’la, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri başta olmak üzere Rum ve Yunan hükümetlerini meşgul eden konuları görüşmek üzere 2 Temmuz’da Atina’ya gideceği bildirildi.

Fileleftheros Hristodulidis ve Dendias’ın, Rum ve Yunan hükümetlerinin bundan sonra ve özellikle Türkiye’nin bu iki ülkeye karşı tavrı gündemiyle toplanacak AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde atacağı adımları belirleyeceğini yazdı.

Habere göre Dendias, Yunanistan-İtalya arasında yapılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması hakkında muhalefet partileriyle görüşme turlarını tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada güçlerine ve uluslararası müttefiklerine güvendiklerini teyit etme fırsatı bulduğunu söyledi.