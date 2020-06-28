Göçmeni yabancılar uçurdu 3-1

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Engin Akkagün, Hüseyin Özaşık

GÖÇMENKÖY: Ozan, Erol(DK 78 Cemal), Mevlüt, Rahmi, Lawal, Reşit, Kadir, Kenneth, Ahmet Hatay(DK 86 Mustafa), John Okoli, Fikret(DK 63 Ahmet Coşkun).

GENÇLİK GÜCÜ: Raif, Tayfun, Cahit, Mehmet Kaygısız(DK 72 Halil), Erdoğ(DK 33 Hacı)(DK 66Arif), Lawrence, Erim, Berke(DK 66 Mahmut), Ümitcan(DK 71 Muhammed), Boateng, Kalonji.

GOLLER: DK 46,52 Okoli, DK 53 Kenneth(Göçmenköy). DK 48 Kalonji(Gençlik Gücü).

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’de Göçmenköy, Gençlik Gücü’nü 3-1 mağlup ederek kritik 3 puanın sahibi oldu. Okoli (2) ve Kenneth ev sahibi takımın gollerini kaydederken, konuk takımın tek golünü Kalonji kaydetti.

5.dk: Göçmenköy kontra atağında Gençlik Gücü ceza alanı içerisinde Kenneth’in vuruşunda top kaleci Raif’te kaldı.

9.dk: Gençlik Gücü’nün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Ümitcan’ın uzak mesafeden vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

11.dk: Göçmenköy’ün kontra atağında ceza alanı dışından topun gelişine Ahmet Hatay’ın enfes vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

17.dk: Gençlik Gücü’nün kazandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Erdoğ’un kafa vuruşunda top kaleci Raif’te kaldı.

46.dk: Göçmenköy kontra atağında Kenneth’in güzel pasında Okoli yaptığı etkili vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

48.dk: Gençlik Gücü’nün kullandığı serbest vuruşta Göçmenköy savunmasının uzaklaştıramadığı topu Kalonji filelere gönderdi.1-1

52.dk: Göçmenköy’ün geliştirdiği yeni bir atakta soldan Mevlüt’ün ortasında Okoli yaptığı kafa vuruşu sonrasında takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

53.dk: Bir başka Göçmenköy atağında yine sol kanattan gelişen atakta Fikret’in ortasında bu kez Kenneth topu filelere gönderen isim oldu. 3-1

57.dk: Gençlik Gücü’nün kalabalık adamla geliştirdiği atakta Göçmenköy ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Kalonji’nin vuruşunu kaleci Ozan kornere çeldi.

77.dk: Sağ kanattan gelişen yeni bir Göçmenköy atağında yapılan güzel ortada Okoli’nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

80.dk: Gelişen yeni bir atakta sağdan yapılan ortada Okoli’nin vuruşunu kaleci Raif önledi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı ev sahibi takım

3-1 kazandı.