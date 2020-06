İki hafta çok önemli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte Bin 372 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada Bin’in altına inebiliriz" ifadelerini kullandı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Güncel tabloya göre, son 24 saatte 17 kişi corona virüsü salgını hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 82’ye yükseldi.

Son bir gün içinde bin 372 yeni tanı konuldu ve toplam vaka sayısı 195 bin 883 oldu.

Toplam 45 bin 213 test uygulanırken, toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835’e çıktı.

İyileşen bin 984 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 169 bin 182’ye yükseldi.

Toplam entübe hasta sayısının 366, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 984 olduğu belirtildi.