Yeşilova’ya tek devre yetti 1-4

YER: Şehit Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler- İsmail Egeli-Cemal Sarı

K.KAYMAKLI: Emre, Taner, Dabone, Sena, Boran(Bahadır), Berkem(Hasan), Barkın, Okafor(M.Göçben), Rifat(Ahmet) Osita, H.Adal(Emre)

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA: İrfan, Emin, Mejd(İlyas), Mustafa(Mehmet), Memduh, Mbah, Qinscy(Ahmet), Yasin(Mustafa), Fidelis, B.Osman(Alican)

GOLLER: Dk. 29 Berkem (K.Kaymaklı), Dk.4 ve 13 Qinscy, dk. B.Osman, dk. 89 Mbah(Merit Alsancak Yeşilova)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’ni ilk üç sırada bitirmek isteyen Merit Alsancak Yeşilova konuk olarak gittiği Küçük Kaymaklı deplasmanında 4-1 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı.

4. dakikada Merit Alsancak Yeşilova adına Fidelis’in kullandığı serbest vuruşta defansın arkasında boş pozisyonda Qincsy kafa ile topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

8. dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında Rifat’ın ortasında Diabone’nin vuruşu kaleciden döndü defans uzaklaştırdı.

13. dakikada Merit Alsancak Yeşilova ilk goldeki gibi Fidelis yine serbest vuruş kullandı defansın arkasında kafa ile topu kale önüne gönderen B. Osman’ın pasında Qincsy bir kez daha kafa ile topu filelere göndererek takımı adına skoru 2-0 yaptı.

29. dakikadaki K.Kaymaklı atağında topla buluşan Berkem rakip ceza alanına girerken düzgün bir vuruşla topa ağlara yollayarak skoru 2-1 yaptı.

35. dakikadaki Yeşilova atağında Mbah sol taraftan ceza alanına girdi son çizgiden geriye çıkardığı topu B.Osman ağlara yollamakta zorlanmadı ve takımını 3-1 öne geçirdi.

45+3. dakikada sol taraftan Merit Alsancak Yeşilova adına sol taraftan yapılan ortada Yasin ile birlikte topa çıkan kaleci İrfan oldu. Yasin’in vuruşunu kaleci Efe kornere atmayı başardı.

54. dakikada K.Kaymaklı’dan Osita’nın ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci İrfan mükemmel uzandı ve topu kornere attı.

57. dakikada kazanılan serbest vuruşta barkın sert vurdu kaleci İrfan çizgi üzerinden topu bir kez daha kornere atmayı başardı.

78. dakikada Merit Alsancak Yeşilova’dan Mbah orta alandan aldığı topla rakip ceza alanına kadar gidi, boş pozisyondaki arkadaşına vermek yerine kaleye vurunca topu farklı şekilde dışarı attı.

89. dakikada fark 3’e çıktı. Bu dakikada kaleci İrfan’ın çabuk kullandığı degajında topu alan Mbah yarı alandan aldığı topla yine rakip ceza alanına girdi; bu kez düzgün bir vuruşla topu ağlara yollamayı başardı ve takımını deplasmanda 4-1 öne geçirdi. Maç da bu skorla sona erdi.