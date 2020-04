İşinin başına dönmeyi iple çektiğini belirten Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı, evde geçirdiği zamanı anlattı

Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı, evde geçirdiği zamanını MAG okurları için paylaştı.

İşinin başına döneceği iple çektiğini ifade eden ünlü tasarımcı, “ Şu anda mağazalarımız kapalı olduğu için öncelikle işimin başına dönmeyi istiyorum” dedi. Sürekli şükreden ve farkındalığı yüksek biri olduğunu belirten Bağzıbağlı, “ Her gün zaten her şeyi kaybedebilirim ya da ölebilirim gibi yaşıyorum ve hayatın her anının kıymetini biliyorum” diye belirtti.

Tüm Dünya’yı sarsan Covid-19 salgını ile ilgili #evdekal çağırısının altını çizen başarılı tasarımcı, “ Bu süreçte küçük çocuklara üzülüyorum ve yeni doğacak olan bebeklere, onların annelerine…Zor bir süreç yeni jenarasyon için. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

