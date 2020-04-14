Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu İdaresi, gıda paketleri hazırladı

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu idaresinin, Okul Aile Birliği ile öğretmenlerin katkılarıyla, yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilen 70 ihtiyaçlı öğrencinin ailelerine verilmek üzere gıda paketleri hazırladığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli gıda ürünleri ile birlikte okulun mutfağında hazırlanan zeytinlilerin de bulunduğu gıda paketleri dün ailelere teslim edilmeye başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu kapsamda Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nu ziyaret ederek yürütülen yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çavuşoğlu, Okulda yaptığı konuşmada yardımlaşmanın ve birlikteliğin önem kazandığı böylesi dönemde eğitim camiasının kenetlenerek yoğun bir mücadele yürüttüğüne dikkat çekti.

Çavuşoğlu, bakanlığın tüm imkanlarıyla öğrencilerin ve ailelerin her zaman yanında olacağını belirterek yaşanılan bu zorlu süreci birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket ederek aşacaklarını söyledi.

