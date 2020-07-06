Tatar: Kararlarımız değişebilir

Başbakan Ersin Tatar yazılı bir açıklama yaparak vatandaşlara mesaj gönderdi.

Başbakan Ersin Tatar, “ tüm dünyada halen etkisini sürdüren koronavirüsle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hükümet-halk işbirliği ile tüm başarılı bir mücadele verildiğini, bu başarının açılım sürecinde de devam ettirilmesi için hükümetin gerekli tüm kararları alacağını, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceğini” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ tüm dünyada olduğu gibi kendilerinin de üretimi ve ekonomiyi de düşünmek zorunda olduklarına da” dikkati çekti ve “ Tüm sektörlerin talepleri ile ince eleyerek sık dokuyarak bazı adımlar attık. Çok dinamik, değişken farklı bir süreç yaşıyoruz. Gelişmelere göre, sağlığımızı ön planda tutarak yeni kararlar almaktan, kararlarımızı değiştirmekten, çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Doğrusu budur “ dedi.

Tatar, “ vatandaşlardan maske-mesafe ve temizlik koşullarına mutlaka uymalarını, ihmal yoluna gitmemelerini de istedi”

Başbakan Ersin Tatar’ın vatandaşlara mesajı şöyledir:

“Değerli kardeşlerim…

Bildiğiniz üzere ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren zamanında almış olduğumuz tedbirler ve halkımızın da sürece uyumu ile salgını başarıyla yöneterek 5 hafta gibi kısa bir sürede toplam 108 vaka ile kontrol altına almıştık.

Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra halkımızın refahı için sıra ekonomik açılıma gelmiş ve almış olduğumuz kararlarla kademeli olarak önce ülke içerisinde, sonra Güney Kıbrıs’la ve Türkiye ile açılım sağlamıştık. Gerek ülke içerisindeki açılımlarımızda gerekse de sınır kapılarının açıldığı andan itibaren halkımızın sağlığını korumayı hiçbir zaman gözardı etmedik. Bu nedenle tüm geçişleri bilimsel veriler ışığında minimum riskler içerecek şekilde planladık. Bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’tan ülkemize günlük geçişler ortalama 1500 kişi, Türkiye’den ise 500 kişi civarlarındadır.

Türkiye’den ülkemize yapılan girişlerde, gelen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi istenmekte ve giriş kapılarında ikinci bir PCR testi daha uygulanmaktadır.Testler kısa süre içerisinde sonuçlandırılmakta ve risk minimuma indirilmektedir. Test sonuçları pozitif olan kişiler sağlık ekiplerimiz tarafından gözetim altına alınmakta ve tedavilerine hemen başlanmaktadır. 1 Temmuz sonrası ülkemizde saptanan pozitif COVID-19 vaka sayısı 5’tir. Vaka sayılarını kontrol edilebilir düzeyde tutarak, zamanla azaltacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de halkımızın sağlığını korumak yine en büyük önceliklerimiz arasındadır.

Tüm dünyada halen etkisini sürdüren koronavirüsle başlangıcından bugüne dek sizinle birlikte mücadele verdik ve başardık.

Biz, bu başarının açılım sürecinde de devam ettirilmesi için hükümet olarak gerekli tüm kararları alacağız ve yine gece-gündüz demeden çalışmalarımızı, sizlerin de desteği ile sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim;

Sağlık elbette önceliklidir, sağlık olmazsa olmazımızdır ama inanın ki sağlık için kaynak bulabilmek için de ekonominin çarklarının dönmesi lazımdır.

O nedenle açıldık.Birçok ülkede yapılanı yaptık. Tüm sektörlerin taleplerini ince eleyerek sık dokuyarak bazı adımlar attık.

Ancak çok dinamik , çok değişken, farklı bir süreç yaşadığımızın de bilincindeyiz.

Gelişmelere göre yeni kararlar almaktan, kararlarımızı değiştirmekten çekinmedik ,çekinmeyeceğiz. Doğrusu budur. Sizlerden ricam, yalan yanlış iddialara kulak vermemeniz, bizlere güvenmeniz, yardımcı olmanızdır.

Ve lütfen koronavirüsle mücadele konusundaki kurallara sıkı sıkı uymaya devam edelim.

Maske takma, sosyal mesafeyi korumaya, temizlik koşullarına, özellikle ellerimizi mümkün oldukça dezenfekte etmeye mutlaka özen gösterelim. Daha öncesinde olduğu gibi zor günleri atlatacağımıza, birlikte başaracağımıza olan tam inancımla sizleri sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum.