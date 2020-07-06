Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’na anjiyo yapıldı. YDÜ Hastanesindeki operasyon sonucunda Eroğlu’na stend takıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar, Eroğlu’na geçmiş oldun mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sabah anjiyo yapılarak stent takılarak tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ailesini aradı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Derviş Eroğlu'nun ailesini arayarak, acil şifa ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başbakan Ersin Tatar da UBP Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yaptı. Tatar, mesajında “3’ncü Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş Eroğlu’na bugün Yakın Doğu Hastanesi’nde bir kalp anjiyosu yapılarak stent takıldığını, durumunun gayet iyi olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Öncelikle, Ulusal Birlik Partisi, hükümetimiz ve şahsım adına Sayın Eroğlu’na acil şifalar dilerim. Bu vesile ile Sayın 3’üncü Cumhurbaşkanımıza bir kez daha en derin sevgi ve saygılarımızı ifade eder, kendisini, en erken zamanda yine, yanımızda, aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı vurgularım” dedi.