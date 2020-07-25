Test kapasitesi artırıldı

Kuzey Kıbrıs’ta günlük test sayısı artarken, son 24 saatte bin 150 kişi tarandı, yeni vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının bin 150 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 61 bin 878.

Şu ana kadar KKTC’de tespit edilen vaka sayısı 131, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 109.

Şu anda tedavisi devam eden vaka sayısı 18, yoğun bakımda yatan hasta yok.

Güneyde toplam vaka sayısı bin 47

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan bin 109 test sonucunda 2 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi. Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının bin 47’ye çıktığını belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında yeni vakaların seyahat geçmişi bulunan veya hastalarla temaslı kişiler olmadıklarına dikkat çekildi.