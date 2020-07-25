Besim Tibuk' tan Hotel’i ücretsiz kullanma önerisi

Raif DOĞRU

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, aylardan beri pandemi hastanesi arayan hükümete; Merit Otelleri bünyesinde bulunan 45 odalı ‘Queen Aphrodite Hotel’i bir yıl süreyle ücretsiz kullanma önerisi yaptı. Tibuk’un bu önerisinin dün Başbakan Ersin Tatar’a iletildiği öğrenildi.

Kısa bir süre öncesine kadar çalışır vaziyette olan, Alsancak’taki Queen Aphrodite Hotel; dağ ve deniz manzarası, yemyeşil bahçeleri, yüzme havuzu, geniş mutfağı, restoran ve barı ile misafirlerine seçkin bir tatil yeri olarak biliniyor.

Odalarda uydu yayınlı TV, güvenlik kasası, müzik kanalları, Minibar, direkt hatlı telefon, ısıtma-soğutma sistemi, banyoda telefon, banyoda duşa kabin ve tuvalet bulunuyor.

Büyük bir fırsat yaratıldı

İş adamı Besim Tibuk’un bu örnek girişimi turizm çevrelerinde de büyük ilgi uyandırdı. Otelin bir yıl süreyle pandemi hastanesi olarak kullanımı için gerekli sağlık cihazları ve personelin süratle aktarılmasıyla kullanılır hale gelecek. Merit Otelleri’ne bağlı olan ‘Queen Aphrodite Hotel’in pandemi hastanesi olarak kullanılması durumunda devletten herhangi bir kira ücreti alınmayacak.

Böylece, pandemi hastanesinden kaynaklanan sorun da ortadan kalkmış olacak.

Başbakan Ersin Tatar’ın bu öneriyi Sağlık Bakanı ve diğer yetkililerle görüşerek, kısa sürede değerlendirileceği belirtiliyor.