6.5 milyonun sorumlusu kim?

Sporda 2019 yılı bütçesinde yer alan ve projeleri hazırlanarak ihale süreçleri hazırlanan ve blokeleri yapılan bazı spor tesislerinin ihalelerinin Aralık ayı içinde iptal edilmesi ve 6.5 milyon liralık sporun parasının maliyeye devredilmesinin sorumlusunun kim olduğu merak ediliyor.

Blokeler kaldırıldı para kullanılamadı

2019 yılı içerisinde ihale süreçleri tamamlanarak blokeleri yapılan Merit Alsancak Yeşilova Sahası’nın yeniden yapımı, Gönyeli Stadı’nın tribünlerinin yapımı, Göçmenköy Stadı’nın tribünlerinin yapımı, İskele Civisil Sahasının sentetik yapılması ve Gençlik Gücü sentetik sahası ile Atatürk Antrenman Salonu tadilat ihaleleri 2019 Aralık ayı içinde iptal edildiği için bütçede kullanılmayan 6.5 milyon lira Maliye Bakanlığı’nın bütçesine aktarıldı.

6.5 milyon boşa gitti

Yapılması planlanan işler içinde Antrenman Salonu ihalesi tamamlanırken diğer projelerin yapımı 2020 yılına kaldı ancak 2019 yılındaki 6.5 milyon lira ise kullanılamayacak. 2020 yılında spor için ayrılan 10-12 milyon liralık bütçe ile hangi işlerin yapılacağı ise merak ediliyor.

Sorumlu kim?

Spor tesislerinin tel tel döküldüğü bir dönemde tesislerin bakıma muhtaç olduğu bir dönemde ihalesi de hazırlanmış blokesi de alınmış işlerin yapılmayıp 6.5 milyonun kullanılamayarak boşa gitmesi konusunda işlerin kim veya kimler tarafından engellendiği ise merak ediliyor.

2020’de öncelik ne olacak hangi tesisler yapılacak?

2020 bütçesinde ayrılan 10-12 milyonluk spor tesisleri bütçesinden Yusuf Kaptan sahası, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu, Gönyeli ve Göçmenköy Stadlarının tribünleri, Esentepe’deki yarım kalmış spor salonunun bitirilmesi, Cimnastik Salonu ve Lefkoşa’ya yapılması düşünülen çok amaçlı spor salonu pay bekleyecek.

2020 spor bütçesi yetersiz

Uzmanlara göre; bütün bu tesislerin yapılabilmesi için 12 milyonluk bütçenin yetersiz olduğu ve hepsinin bitirilebilmesi için en az 20 milyona ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar 2019 yılı içerisinde blokesi yapılan işlerin yapılması durumunda ise bu yılki bütçe ile tüm bu işlerin bitmesinin mümkün olduğu da verilen bilgiler arasında.