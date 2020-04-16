‘Antrenmanlar önemli’

Yusuf YILDIZEV

Futbol federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun gündeme dair yaptığı önemli açıklamalardan sonra çeşitli kesimlerden yorumlar gelmeye devam ediyor. Türk Ocağı Teknik Direktörü Ahmet Dedekorkut ile mevcut durumu, neler yapılabileceğini ve geleceği konuştuk.

Liglerin Mayıs’ın son haftasında başlaması

Hasan Sertoğlu, sağlık kuruluyla bir toplantı yapacaklarını ve sonrasında liglerin başlama tarihini belirleyeceklerini belirtirken, Mayıs’ın son haftasının kendi düşüncelerine göre ligin başlamasının doğru olacağını belirtti. Ahmet Dedekorkut da bu konuda alınabilecek kararın olumlu olacağını ifade ederken “eğer Nisan’ın 3. haftasında sosyal mesafeyi koruyarak dörtlü ya da altılı gruplar halinde antrenmanlara başlayabilirsek, oyuncuların fiziksel durumlarını ve kondisyonlarını üst seviyeye çekebiliriz. Sonrasında Mayıs başında da toplu antrenmanlara geçtiğimizde işimiz daha kolay olur. Kalan 8 haftalık süreç çok yoğun geçecek ve oyuncuları sağlıklı tutmak birinci amacımız olacak. Bu noktada küçük gruplu antrenmanlar çok kritik rol oynayacak diye düşünüyorum.”

Yabancı konusu

Gündemin belki de en sıcak ve tartışma yaratan konusu, yabancı oyuncuların akıbeti. Federasyon kanadı da bu konuda, kulüpler birliği ile toplantı yapıp gelecek sezonu planlayacak. Ahmet Dedekorkut’a yabancı konusunda ne düşündüğünü sorduğumuzda ise “Virüsün etkileri tüm dünya ekonomilerini derinden etkiledi ve etkileyecek. Ülkemiz için de büyük ekonomik sıkıntıların baş göstermesi sürpriz olmayacak. Tabii ki futbol, ekonomiyle doğru orantılı sıkıntılar çekecek. Yabancı oyuncuların, en az 2 senelik bir süre için futbolumuzdan kaldırılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Güncel kurların çok yukarıya çıktığı bir ortamda 1.500 USD kazanan bir yabancı oyuncunun sadece maaş gideri aylık 10 bin TL’nin üzerine denk geliyor. Konaklama, prim ve diğer masrafları da eklediğimizde, ortaya çıkan tabloyu birçok kulübümüzün kaldıramayacağı fikrindeyim.” dedi.

Yerli oyuncu havuzu

Ahmet Dedekorkut’a, yabancı kaldırılsa yerli havuzumuzun yeterli olup olmadığını sorduk. “Yabancı kaldırıldıktan sonra birçok takım altyapısına daha fazla eğilmek zorunda olacaktır. Yıllardır astronomik rakamlara yapılan transferlerin artık gerçekleşmesi kolay gözükmüyor. Altyapısı sağlam olan takımlar A takıma oyuncu verecek ve bu genç isimleri de takıma monte edecek. Başarı bu takımlar için daha kolay olacak. Başbakanımızın da dediği gibi artık bir şeyler üretmek zorundayız. Hazırlayacağız, oynatacağız ve bu oyuncuları kazanacağız. Başka çıkar bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Alt yapısı yeterli olmayan kulüpler ise altyapı organizasyonunu geliştirmenin yollarını arayacaklar diye tahmin ediyorum.”

Takım sayısı ve statüler

Takım sayısı ve Play off/out sistemi ülkemiz futbolunda hep tartışılan konular oldu. Tecrübeli teknik adam Ahmet Dedekorkut’a bu konularda fikrini sorduk. ”16 takımın, Süper Lig ve 1. Lig için tam yerine sayı olduğunu düşünüyorum. 16 takımla ligin oynanması, devre arasını kısa tutmak zorunda bırakır. Yani oyuncuların form grafiklerine düşüş yaşanmaz. Bu da oyunu daha zevkli kılar. Statüler konusunda ise Play Off ve Out’un devam etmesini isabetli bir karar olarak buluyorum. Normal lig statüsünde, ligde kalmayı garantileyen takımların birçoğunda motivasyon kaybı olurken, ilerleyen maçlarda da haksız rekabet yarattığını düşünenlerdenim. Play-Out baskısını üzerinde hisseden ve yaz sıcağında maç oynamak istemeyen takımlar, maçlara daha ciddi hazırlanırlar.”

U21 ligi

U21 liginin U19’a dönüştürülmesi gerektiğini düşünen bir kesim var. Ahmet Hoca ise bu değişikliği yapmanın çok gerekli olmadığını belirterek, “19 yaşını doldurmuş bir oyuncu, A takıma çıkacak yeterlilikte olmayabilir ve bu genç kardeşimizin şevkini kırar. Ben 21 yaşına kadar, genç takımlarda oynanmasına karşı değilim. Hasan Sertoğlu, federasyonun patronu olduğundan beridir, altyapılarda çok önemli işlere imza attı. U15, U12 ve U17 ligi devrim niteliğinde oldu adeta. Birçok yetenekli oyuncu kendini gösterme ve geliştirme şansı buldu. Sizin nezdinizde federasyon başkanımız Hasan Sertoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi.