Banksy son eserini evinde yaptı

Bansky, İngiltere’deki Coronavirüs önlemleri nedeniyle evinde tecrit geçirdiği dönemde yaptığı son eseri paylaştı. Sokak sanatçısı Banksy’nin son eserinde evinin tuvaletinde kargaşa çıkaran sıçanlar görülüyor. Genelde duvardaki eserleriyle tanınan Banksy, Çarşamba günü Instagram hesabından paylaştığı yeni çalışması için “Eşim, evden çalışmamdan nefret ediyor” dedi.

Banksy’nin daha önceki eserlerinde de kullandığı sıçanlar bu sefer tuvaletteki aynayı deviriyor, lambanın ipinde sallanıyor, havlu askısından sarkıyor, tuvalet kağıdı rulosu üzerinde koşuşturuyor diş macunu tüpüne basıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 11:27