Onlar şimdi ne yapıyor, evde kapalı günler nasıl geçiyor?

Çiğdem AYDIN

CTP Milletvekili Sıla Usar “Oğlum sürekli kendisine kek yapan bir anne istiyordu, onun dileğini gerçekleştirdim” diyor ve kitap okuyor

Herkesin eve kapalı olduğu günlerde milletvekilleri zaman zaman parti toplantılarına katılsalar bile, aile ile daha çok vakit geçiriyor, yemek veya tatlı yapıyor, kitap okuyor, film izliyor…

Diyalog; milletvekilleriyle gerçekleştirdiği röportajların ilkini bugün CTP Milletvekili Sıla Usar’la başlatıyor…

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Usar: Bu süreç başladığından beri, bütün CTP organları gibi partideki görevlerimizden dolayı çok yoğun çalışma içerisindeyiz. Değerlendirme yapıyor, ülkemizin küresel salgından sağlık ekonomik ve sosyal bakımından çalışmalar yapıyoruz. Önceki zamana göre kıyaslanacak olursa çok daha yoğun çalışma temposu içindeyim diyebilirim. Kadın örgütü çalışmalarımız da sürüyor kumaş maske yapımı ve dağıtımı kampanyası başlattık. Kumaş maskeleri diktik ve insanların erişimini önemsiyoruz. Bir de yardım çağrılarına gücümüz oranında karşılık vermeye çalışıyoruz.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Usar: Yürüyüş ve sporu krizden önce çok düzenli yapıyordum. Sokağa çıkma yasağı günlerinde aksama oldu evde ve bahçede fiziksel aktivitemi artırmaya gayret ediyorum.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Usar: Öncekinden çok daha fazla mutfakta biraz daha az zaman geçiyorum ama mümkün olduğunca yapıyorum. Ama oğlumun bir dileği vardı, ben arada sırada bana kek yapan bir annem olmasını çok isterdim derdi onun bu dileği gerçekleşti diyebilirim. Yemek ve kek iddialı değilim.

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Usar: Var tabi ki, daha çok kitap okuyorum ve daha fazla film izlediğimi söyleyebilirim. Kolera Aşk Romanını okuyorum şimdi. Tatar asıllı Rus bir baletin biyografik filmini izliyorum. Beyaz karga filmini izliyorum.

Süreç iyi yönetilmiyor

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Usar: Birçok açıdan iyi yönettiğini düşünmüyorum. Sağlık açısından evde kalma sokağa çıkmama iş yerlerinin kapatılmış olmasından kaynaklanan kazanılan bir zaman var bunu iyi kullanmadılar. Salgın hastanemiz yok. Burhan Nalbantoğlu, Covid-19 dışı hastalara hizmet verecek en güçlü hastane iken, bundan da mahrum kaldık. Covid-19 için yapılması gerekenler yapılmıyor rutin hastalıklar için bir kriz yaratıldı. Merkezi karantina uygulamaları iyi yönetilmedi, testlerle ile ilgili gerekli malzemeler temin edilmedi ve test uygulamalarında yetersiz durumdayız. Bunlarla ilgili hükümeti zayıf buluyorum. Sosyal açıdan da işsiz kalan ve aşsız kalan insanlarımızın yanında yeterince olunamadı. İş yerlerinin çalışmaya devam edebilecek destekler de yeterince yapılmadı. Bunun yanı sıra ev içi şiddet ve çocuk istismarı konusunda yeterli çalışmalar yapılmıyor. Sağlık meselelerinden dolayı kapalı kaldığımız her gün ekonomik ve sosyal sorunlarımızın artması demektir. Yeniden açılma koşullarının da hükumet tarafından yapılmadığını düşünmekteyim. Stratejik bir planlama ile kademeli bir şekilde açılmadı gerekiyor.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Usar: Ülkemizin koşulları diğer tüm ülkelere kıyasla çok daha zor ve kırılgan durumdadır. Sağlık sistemimizin yeterli düzeyde olmayışı, uluslararası bağlantılarımızın zayıflığı kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olmamamız bu süreçte başka ülkelere göre, daha ağır koşullarda geçiriyor olmamıza neden oluyor. Dış yardımlara ve uluslararası işbirliklerine kapalı durumdayız bu yüzden hükümetin ve cumhurbaşkanının da dış yardımlar ve uluslararası işbirlikleri için aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum.

Yarın: HP milletvekili Hasan Büyükoğlu