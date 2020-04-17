Vaka sayısı 74 bini geçti

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle can kaybı 125 artarak 1643 oldu. Vaka sayısı da 4 bin 801 artarak 74 bin 193'e yükseldi. Bugün 40 bin 427 kişiye test yapıldı. İyileşen hasta sayısı 7 bin 89 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Coronavirüs salgınına ilişkin son rakamları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, "Son 24 saatte 4801 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 125 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 74 bin 193, can kaybı bin 643 oldu.

Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı.

Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde" dedi.