En çok ABD etkilendi

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Küresel salgında şu ana kadar 140 binden fazla can kaybı yaşanırken, pandeminin merkezi haline gelen ABD'de ölü sayısı 30 bini aştı. Diğer taraftan, İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi. İngiltere'de kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi. Japonya’da ise 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'de can kaybı 30 bini aştı

ABD'de yeni tip Coronavirüse (Covid-19) ilişkin ölü sayısı, kesin tanı konulmayan ancak virüs şüphesi bulunan "muhtemel vakaların" da dahil edilmesiyle 30 bin 990 oldu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 14 Nisan itibarıyla "muhtemel" virüs ölümlerinin de resmi sayılara dahil edileceğini açıkladı.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle ABD'de Covid-19 kaynaklı ölü sayıları son 2 günde ciddi artış gösterdi. Söz konusu ölümlerin büyük bölümünün ise New York eyaletinde gerçekleştiği bildirildi.

ABD'de Coronavirüs vaka ve ölü sayılarını takip eden ve Amerikan medyasının da ana kaynak olarak kullandığı Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 14 Nisan'da 23 bin 649 olarak kayda geçen Covid-19 ölümleri, bu eklemelerle 16 Nisan'da 30 bin 990'a yükselmiş oldu.

CDC, daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ediyordu.

Trump: Vaka sayısında zirve noktayı geçtik

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında, "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında bir konuşma yaptı.

Virüse karşı verdikleri mücadelenin sonuçlarını görmeye başladıklarını aktaran Trump, "New York kentinde yeni vakalar azalıyor, Detroit ve Denver'de istikrar sağlandı, Washington DC, Baltimore gibi bölgelerde de ilerleme var. Houston ve New Orleans'da da vakalar düşüyor. "Coronavirüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor" dedi.

Rusya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerin ertelendiğini duyurdu.

Putin, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) gündemiyle Güvenlik Konseyini topladı.

Her yıl kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini belirten Putin, "Zirve noktasına ulaşmayan salgınla ilgili riskler, bana tören ve diğer etkinlikler için hazırlık sürecini başlatma hakkını vermiyor." dedi.

Japonya’da OHAL

Japonya’da, yeni tip Coronavirüse karşı 6 Mayıs’a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip Coronavirüse (Kovid-19) karşı OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını açıkladı.

Abe, 7 Nisan’dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs’a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.

Fransa

Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 560 artarak 147 bin 863'e ulaştığını söyledi.

İspanya

İspanya'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bini aştı.

Ülkede son 24 saatte Covid-19 ölüm sayısı ise 551 olarak açıklandı.

İtalya

İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 861 artarak 13 bin 729 oldu. Diğer taraftan ülkede kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verildi.