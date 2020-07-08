Araştırma başlatıldı

Diyalog’ta dün yayınlanan “Devletin ensesinden gelir” başlıklı haberimiz spor çevrelerinde büyük yankı uyandırırken, Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana harekete geçti.

Kemal Deniz Dana, Diyalog’ta dün yayınlanan haberi ihbar kabul ettiğini ve konuyla ilgili araştırma başlatacağını açıkladı.

Dana, devlete ait tesislerin özel kişilerin kullanımına verilemeyeceğini belirterek, tesislerin tüm sporseverlerin olduğunu vurguladı.

Gerekirse Spor Dairesi bünyesine alacağız

Dana, yapılacak araştırma sonrasında gerekirse tesisleri Spor Dairesi kontrolüne alacaklarını ve daire tarafından bakım ve idamesinin yapılarak herkesin eşit şartlarda kullanmasına olanak sağlayacak bir sistem yaratacaklarını kaydetti.

Detaylı açıklama yapılacak

Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, yapılacak araştırma sonrasında detaylı açıklama yapacaklarını da belirterek “Bu tesisler kolay yapılmıyor. Dolayısıyla bakıp korumak ve doğru şekilde herkesin eşit biçimde yararlanmasını sağlamak da bizim görevimizdir” dedi.