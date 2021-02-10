Arıklı da katıldı

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da katılımıyla toplandı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde, yönetim kurulu başkanı Mete Topçu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda gündemdeki konular değerlendirilerek 2021 projeleri görüşüldü.

Hatırlanacağı üzere Genel Yönetim Kurulu’na başkan olarak Mete Topçu atanmış, Yeniden Doğuş Partisi’ni temsilen Emre Dalgıç, Demokrat Parti’yi temsilen Remzi Cengiz, Ulusal Birlik Partisi’ni temsilen de Tayfun Kurtarıcıoğluları yer alıyor.

Spor Şurası’nda seçilen Turgut Karamanoğlu, Cemal Konnolu, Umar Göker de genel yönetim kurulunda yer alıyor.