"Kıbrıs'ta Federasyonu geçin, Bu iş bitmiştir”

“Kıbrıs Türklerinin Mağdur Olmasına Daha Fazla İzin Vermeyeceğiz”

"Kıbrıs'ta Federasyonu geçin, Bu iş bitmiştir”
banner432

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada net mesajlar verdi. Kıbrıs sorunu hakkında konuşan erdoğan eski çözüm formüllerini tekrar konuşmanın anlamı kalmamıştır. Dedi.

"Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır Ada’da süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir”
“Kıbrıs'ta İki Devletli Çözümden Başka Çözüm Yok. Federasyonu Geçin, Bu İş Bitmiştir
“Kıbrıs'ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Çalışma Başlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ı Çok Modern Bir Devlet Haline Getireceğiz”

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 13:40
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder

banner471

banner459

banner474

banner460