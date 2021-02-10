"Kıbrıs'ta Federasyonu geçin, Bu iş bitmiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada net mesajlar verdi. Kıbrıs sorunu hakkında konuşan erdoğan eski çözüm formüllerini tekrar konuşmanın anlamı kalmamıştır. Dedi.

"Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır Ada’da süren çözümsüzlüğün mağduru olmasına daha fazla izin vermeyeceğimizi tüm dünya bilmelidir”

“Kıbrıs'ta İki Devletli Çözümden Başka Çözüm Yok. Federasyonu Geçin, Bu İş Bitmiştir”

“Kıbrıs'ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Çalışma Başlatıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ı Çok Modern Bir Devlet Haline Getireceğiz”

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 13:40