“Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” diyen Töre, Başbakan Saner’in, Sağlık Bakanı Pilli’yi görevden almak istediğini söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin istifasının istendiğine dair bilgi edindiğini belirterek, “Bu herhangi bir duyum değildir. Doğru kaynaklardan bu bilgiyi edindim. Başbakan Saner'in dikkatli olması gerekir. UBP'nin hatalarının çoğalması hoş karşılanmaz” Töre, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alındığına dair çıkan iddiaları ve bu iddiaların yalanlanmasını değerlendirerek, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” yorumunda bulundu.

tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Töre, “Pilli’nin görevden alınması değil, istifasının istendiği şeklinde bilgi edindim. Bu bilgiyi doğru kaynaklardan öğrendim. Herhangi bir duyum değildir” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner’in, geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Ali Pilli için söylediği “Dünyanın en iyi sağlık bakanları arasındadır” ifadelerini anımsatan Töre, “Bu lafları söylemişken, istifasını istemek doğru olmaz” dedi.

Ülke yönetmenin ciddiyet istediğini dile getiren Töre, başbakanın dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner’in, ülkeye ve UBP’ye karşı sorumluluğu olduğunu hatırlatan Töre, “UBP gibi büyük bir partinin yanlışlarının çoğalması hoş karşılanmaz” ifadelerini kullandı.

Bu tür konuların konuşulmasından UBP’nin rahatsızlık duyduğunu kaydeden Töre, “Sorumluluk Sayın Saner’dedir. Ancak Pilli için kullandığı ifadeler de ortadadır” dedi.

