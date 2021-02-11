Saray’da yoğun mesai

Rum basını Kıbrıs sorunu için düzenlenecek gayrı resmî 5+1 konferansının tarihi ve detaylarının henüz belirlenmediğini, Mart ayının ikinci veya üçüncü on günü gerçekleştirilmesinin en muhtemel senaryo olduğunu yazdı.

Politis, konferansın, Türkiye’nin istediği gibi Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı Mart’taki Avrupa Konseyi ile eşzamanlı veya Konsey’in hemen ardından olacaksa, Rum ve Yunan hükümetlerinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrının “unutulmamasını sağlamak” için somut hareketlerde bulunması gerektiğine işaret etti.

Gazete haberi “Müzakere Grubunun Küçüklü Büyüklü Toplantıları… Guterres Tarafından Konferans Tarihinin Belirlenmesi Beklentisi ve 5+1 Konferansın Başarısızlığının Önlenmesi Çabası” başlığıyla manşete çekti.

Gazete 5+1 konferans tarihinin ve somut detayların resmen açıklanmasındaki gecikmenin, BM Genel Sekreteri Guterres’in konferansa girişmeden önce, bu görüşmeden az da olsa olumlu bir sonuç almayı güvence altına almak istediği olasılığına dair endişeleri güçlendirdiğini yazdı.

Yoğun hareketliliğin, temasların, görüşmelerin ve İngilizler tarafından alınan inisiyatiflerin, “müdahillerin bu girişimin nereye varacağını bilmeden risk almak istemedikleri” mesajını verdiğine işaret edilen haberde, İngiltere’nin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasındaki farklılıkların üzerine köprü kurmayı hedefleyen somut fikirlerinden dolayı yoğun hareketlilik içerisinde olunduğunun BM kaynakları tarafından doğrulandığı kaydedildi.

Gazete Genel Sekreter’in Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, konferans tarihi ve detaylarının kesinleşmesinden sonra adaya yeni bir ziyarette bulunması ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ekledi.

Haberde, Rum Başkanlık Sarayı’nın, gerek yabancı yetkililerin ziyaretleri, gerek gayrı resmî konferans öncesinde bazı senaryolar hazırlanması nedeniyle yoğun mesai yapıldığı belirtildi.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e danışmanlık yapmakta olan anayasa uzmanı Konstantinidis, Paraskeva, Kombos, Emilianidis ve dar müzakere grubunun üyesi Hristodulidis, Kasulidis, Kuros, Panayotis Dimitriu, Mavroyannis’in bundan sonrasına dair senaryoları görüşmek üzere üçüncü kez Saray’da toplandıkları kaydedildi.

‘Desantralizasyon tehlikeli’

Haravgi gazetesi “Bu Konjonktürde ‘Desantralizasyon’ Tehlikeli” başlıklı haberinde, ABD’nin, ülkeye giriş yapanlara 5 gün karantina zorunluluğu uygulaması nedeniyle 5+1 konferansının ilk başta açıklandığı gibi 1-3 Mart’ta yapılamayacağını, BM’nin yeni tarih aramakta olduğunu yazdı. Gazete, Rum yönetimine bu bilgiyi pazartesi gecesi Lute’un verdiğine dikkat çekti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin, 5+1 konferansının, hakkındaki yaptırımların ele alınacağı Avrupa Konseyi’nden sonra yapılmasını istediği bilgilerini yorumlarken, Rum yönetimi açısından meselenin, sonuç çıkması olduğunu söyledi. Hristodulidis, “Türkiye’den, AB’nin belirlediği olumlu ajandayı benimsediğine dair somut jestler görmemiz gerek” dedi.

Hristodulidis, Türk tarafının iki devlet talebini ise “Kıbrıs Rum tarafının oluru olmadan uzlaşılmış çözüm çerçevesi değiştirilemez. Kıbrıs Rum tarafının BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları tarafından belirlenen çözüm çerçevesinin değiştirilmesini kabul etmesi söz konusu değildir” şeklinde yorumladı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu “uluslararası toplum uzlaşılmış çözüm çerçevesine yönelmişken Kıbrıs Rum tarafının kapanmış konuları yeniden açması çok tehlikeli” uyarısında bulundu.

“Genel Sekreter’in, müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yani 2014 Ortak Açıklaması, yakınlaşmalar ve Guterres Çerçevesiyle devam etmesi önerisinde istikrarlı ve tutarlı olmalıyız” diyen Stefanu “Beşli Konferans’ta dezantralize federasyonun gündeme getirilmesi çok tehlikeli. ‘Yeni fikir’ olarak algılanır ve Türk tarafına iki devleti ‘yeni fikir’ olarak gündeme getirme fırsatı verir” ifadesini kullandı.