‘Bu bir adaletsizlik’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği’nden (AB) Kıbrıs’a gönderilen aşıların, orantılılık prensibiyle kuzeye temini konusunu gündeme taşıdı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava’ya bu yöndeki hassasiyetlerini aktardıklarını söyledi. Genel Başkan Erhürman ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros, dün saat 14.15’te telekonferans yöntemiyle Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede hellim tescili, Kıbrıs sorunu ve aşı temini konusundaki gelişmeler ele alındı. Erhürman toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, yüz yüze planlanan görüşmenin Nava’nın adaya gelememesi sonucu telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Görüşmede aşı, Kıbrıs sorunu ve hellim tesciliyle ilgili gelişmeleri AB yetkilisiyle paylaşma fırsatı bulduklarını aktaran Erhürman, ilk olarak hellim tescili konusunun değerlendirildiğini belirtti.

“Hellim tescilinde 10 protokol önemli”

Hellimin tescili konusunda kısa bir süre içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılmasının gündemde olduğunu belirten Erhürman, şunları söyledi: “Görüşmemizde, Kıbrıs Rum tarafının kendi egemenlik alanında olmayan kuzeyde yetki kullanamayacağını, kontrol uygulayamayacağını ve sorumluluk üstlenemeyeceğini düzenleyen Protokol 10’un önemine vurgu yaptık. Hellim tesciline yönelik düzenlemelerin bunu da dikkate alarak yapılması gerektiğini kendilerine ilettik.”

Kıbrıs konusunda hayal kırıklığı…

“Kıbrıs konusuyla ilgili olarak Nava’ya, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinde yaşananların Kıbrıs Türk halkında hayal kırıklığı yarattığını anımsattık” diyen Erhürman, görüşme hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sn. Anastasiadis’in Crans Montana’da siyasi eşitlik gibi temel bir parametreye karşı çıkarak ve bunu gerekçe göstererek masadan kalkmasının kabul edilemez olduğunu yeniden anımsattık. AB, BM ve uluslararası toplumun o günden bugüne Sn. Anastasidis’in federasyonun bu temel ilkesi konusunda ikna edilmesi yönünde yeterli çabayı ortaya koymadığını bir kez daha AB yetkililerine bildirdik.” Erhürman, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde siyasi eşitliğin CTP için vazgeçilmez olduğunun altını bir kez daha çizdiklerini de vurguladı.

“Avrupa’dan gelen aşıda orantılık prensibi”

CTP heyetiyle Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava’nın görüşmesinde aşı temini de gündeme geldi. Avrupa Komisyonu yetkilisi Nava’ya Kıbrıs’a ulaştırılan takriben 33 bin aşının orantılık prensibine göre 8 bin dozunun kuzeye teslim edilmiş olması gerektiğini anımsatan CTP lideri Tufan Erhürman, buna karşın kuzeye teslim edilen aşı miktarının 4 bin 260 civarında kaldığını, aşı teslimatlarının sürekli ve orantılı yapılmasının önemini anımsattıklarını belirtti. Erhürman, Nava’nın kendilerine Şubat sonundan itibaren teslimatların programa uygun noktaya gelmesini öngördüklerini ve bunun için üzerine düşeni yapacağını da söylediğini ifade etti. Mario Nava ve heyetiyle yapılan görüşmenin yararlı geçtiğini belirten Erhürman, CTP’nin AB, BM ve etkili ülkelerle temaslarına hız vererek devam edeceğini söyleyerek sözlerini tamamladı.