‘Kafam karışık’

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dün tv2020’de Güne Merhaba programına katılarak, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Arıklı, son üç günde özel bir laboratuvarda 5 bin test yapıldığını; sadece 9 vaka tespit edildiğini belirterek, “Nalbantoğlu Hastanesi’nde tespit edilen günlük vaka sayısı 50’nin altına düşmüyor. Bu konuda kafamda soru işaretleri var” dedi.

Bakan Arıklı ayrıca bundan böyle bilimsel verileri görmeden kapanmaya onay vermeyeceğini ifade etti.

Arıklı: Soru işaretleri var

Bakan Arıklı, Güne Merhaba programında Coronavirüs testleri ve kapanmayla ilgili yaptığı açıklamalarda ilginç noktalara dikkat çekti.

Devlet hastanesinin laboratuvardaki test kitlerine uygulanan döngü sayısı kaçtır. Dünya Sağlık Örgütü, test döngüsünün 20 ile 25 arasında olması gerektiğini belirtiyor. Biz de test döngüsü sayısı kaçtır, bunu bilmiyorum. Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye sordum ama cevap alamadım. Bir uzmana sordum; bana ‘eğer test döngüsü 30 olursa sonucun pozitif çıkma oranı artar ama eğer 40 ise o zaman yüzde yüz sonuçlar pozitif olur’ dedi. Mesela son 3 günde özel bir laboratuvarda 5 bin test yapıldı ve sadece 9 vaka tespit edildi. Nalbantoğlu Hastanesi’nde tespit edilen günlük vaka sayısı 50’nin altına düşmüyor. Bu durum kafamda soru işaretlerine neden oluyor. Hata nerede, bunu bulmak lazım…”

Tahminle karar alınmaz

Bakan Arıklı, ayrıca 15 Şubat'ta sona erecek olan ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili soruya "Bilimsel verileri görmeden kapanmaya imza atmam" yanıtını verdi.

Arıklı, "Ben imza atmazsam, karar geçmez" diyerek, Bakanlar Kurulu'nda oybirliğiyle kararların üretildiğini işaret etti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin karar üretirken, mutlaka bilimsel verileri sunmak zorunda olduğunu vurgulayan Arıklı, "Tahminle karar alınmaz" dedi.

Arıklı, hangi kararların hangi gerekçeyle alındığının sunulması gerektiğinin altını çizdi.