Lütfen uyalım

İskele Belediyesi, yılbaşı akşamında halkın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldığını duyurdu. Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yayımladığı mesajda, Coronavirüs salgınına dikkat çekerek, vatandaşları, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2021 Cuma günü defin ve temizlik işleri birimi kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Defin ve temizlik işleri için 0548 810 11 05 numaralı telefon aranabilecek.

İskele’de geçen aylarda hizmete açılan paypoint ödeme sistemiyle 24 saat su hizmeti sağlanacak. Oluşabilecek herhangi bir arıza durumunda Belediye, 1 Ocak Cuma günü hizmet verecek.

İskele Belediyesi Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 ve Teknik İşler Birimi’ne 0548 810 12 29 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi Piknik Restoran ile İskele Belediyesi Halk Plajı’nda bulunan Babutsa Büfe, 1 Ocak Cuma günü kapalı olacak. Babutsa Büfe yarın açılırken, Piknik Restoran ise 4 Ocak Pazartesi günü yeniden hizmet verecek.

Şikâyetler için Alo Zabıta devrede

Belediye Zabıta Birimi, İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Alo Zabıta hattı üzerinden aktif olacak. Alo Zabıta servisi için 0548 810 11 16 numaralı telefon aranabilecek ya da WhatsApp üzerinden Zabıta Amiri’ne yazılabilecek.

Sadıkoğlu: Tedbirlerden daha güçlü değil

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, meclis üyeleri, müdür ve personeli adına tüm halkın yeni yılını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Mesajında Coronavirüs salgınına dikkat çeken Sadıkoğlu, herkesin kişisel tedbirini alması, mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan kaçınması, kişisel temizliğe özen göstererek, maske kullanması konusunda uyarılarda bulundu.

Sadıkoğlu, Coronavirüsün alınan tedbirlerden güçlü olmadığını kaydederek, bu tedbirlerin 2021 yılında da endişeye kapılmaksızın devam ettirilmesinin ve yetkili kurumlarca tavsiye edilen korunma yöntemlerinin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Ulaşılabilecek telefon numaraları

Belediye, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, ulaşılabilecek numaraları şöyle paylaştı:

“Genel sorun bildirimi: 0548 810 11 77, Genel Hizmet Birimi Sorumlusu: 0548 810 11 05, Su İşleri: 0548 810 11 09/0548 810 12 29, Defin İşleri: 0548 810 11 05, Temizlik İşleri: 0548 810 11 05, Alo Zabıta: 0548 810 11 16.”

İskele Belediyesi acil durumlar için kullanılacak diğer numaralarını da hatırlattı. Numaralar şöyle:

“Orman Yangın: 177, Polis İmdat: 155, Acil Servis: 112, Yangın: 199, İskele Polis Müdürlüğü: 371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19.”