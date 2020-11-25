B grubu maça çıkacak

Bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında
6. hafta maçları oynanıyor. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında geçen pazartesi akşamı A grubu maçları devam etti. B grubunda karşılaşmalar yarın Göçmenköy Halı Sahası’nda devam edecek. Gecenin en önemli maçında Devlet Piyangoları Turizm Bakanlığı 5-4 mağlup etti. Grup lideri Merkezi Cezaevi ise Gümrük Dairesi’ni tek golle geçebildi.
Pazartesi oynanan maçların sonuçları
A grubu
Cengiz Topel H.-Jeoloji Maden D.: 2-4
Merkezi Cezaevi-Gümrük Dairesi: 1-0
Devlet P.-Turizm Bakanlığı: 5-4
25 Kasım Çarşamba maç programı
B grubu
Saat 18.00 İhtiyat Sandığı-Elektirik Kurumu
Saat 19.00 Devlet Hastanesi-Din İşleri
Saat 20.00 Tarım Bakanlığı-Vergi Dairesi.