KAYAD tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı" Meclis Başkanı Uluçay’a sunuldu; Meral Akıncı çalışmanın önemine vurgu yaptı:

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla çeşitli sivil toplum kuruluşu ve örgüt temsilcilerini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre; kabulde, KAYAD tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı" Meclis Başkanı Uluçay’a sunuldu.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde KAYAD Başkanı Meral Akıncı, kadına yönelik şiddetin yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde değil gelişmiş veya gelişmemiş, kent veya kırsal bütün dünya bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü belirterek bugün her taraftan kadına yönelik şiddetin farkındalığının yaratılması için çok güzel seslerin çıktığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin gerek toplumda gerekse dünyadaki davranış biçimlerinde bir aşağılama, itişip kalkışma, kadını hatta kız çocuğunun doğduğu andan itibaren ikinci görüldüğünü anlatan Akıncı, bu durumun eserlere de yansıdığını belirtti. Kadına yönelik şiddettin bu denli kalıplaşmış halini yıkılabilmesinin oldukça zor olduğuna dikkat çeken Akıncı, esas sorunun ise psikolojik şiddet, sözel şiddet, cinsel şiddet ve ekonomik şiddet olduğunu kaydetti.

Uluçay: Elimizden gelen katkıyı koyacağız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, ülkenin kurumsallaşmasında, kurumları ile gelişmesinde kadınların rolünün her zaman önemli olduğunu ve bu konuda herkesin büyük sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

“Ev İçi Şiddet Yasa Taslağı" için ortaya konan emek için teşekkür eden Uluçay, çalışmanın partiler tarafından da incelenmesinin çok önemli bir aşamanın kat edilmiş olması anlamı taşıdığını belirtti.

Kendilerine düşen görevin, böylesine detaylı bir şekilde hazırlanmış ve büyük bir ihtiyacı karşılayacak bu çalışmaya ellerinden gelen katkıyı koymak olduğuna değinen Uluçay, en yakın zamanda hükümetin kurulması ile birlikte Komite çalışmalarında taslağın yasalaşması için uğraş vereceklerini ifade etti.

CTP’li kadınlardan başkanlara ziyaret

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya ve Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin beraberlerindeki heyetlerle Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.

Açıklamada, ziyaretlerde kadın meclislerinin oluşturulması başta olmak üzere eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve şiddetten arınmış bir yaşam için yerel hizmetlerin geliştirilmesi yönünde görüşler paylaşıldığı belirtildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen görüşmelerde kreşler açılması, yaşlı ve özel ihtiyaçlı bireylerin bakım hizmetlerinin sağlanması, sığınma evleri ve erişilebilir acil şiddet kanallarının oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

MDP’den sığınma evi projesi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Kadın Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu MYK Üyesi Vicdan Pekri, sığınma evi projesi hazırladıklarını belirtti.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla mesaj yayımlayan Pekri, kadınların dünyada ve ülkede yaşadığı sorunlara değindi.

Mesajlarda yasal düzenlemenin önemine vurgu yapıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerden yapılan açıklamada, kadına şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi için yasal düzenleme yapılmasının önemine vurgu yapıldı. Mesajlarda kadına şiddetin önlenmesi için önerilerde bulunuldu.

Kimler mesaj yayınladı?

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla;

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Sekreteri Ülfet Kral, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Minel Özen, Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sol Hareket adına Deniz Ünlüyol, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (TOCEK) Başkanı Nalan Ersümer, Girne Düşünce Derneği Asbaşkanı Sadiye Ada, Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Gençlik Örgütü birer mesaj yayınladı.