Dünyanın Renkleri’nde miniklerin renkli günü

Öğretmenleri kutladılar

Dünyanın Renkleri’nde miniklerin renkli günü

 Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri, öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte duygu ve düşüncelerini paylaşarak, unutulmaz bir gün geçirdi.
   Öğretmenlerini çiçeklerle karşılayan minikler günün anlam ve önemine uygun şiir ve resimlerle sunum yaptı.
   Okulun bir köşesinde ise Atatürk’ün öğretmenlerle ilgili “Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır” dedi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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