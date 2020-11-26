Yatırımlar artmalı

Raif UZKAN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Bank’ın (Near East Bank) yeni genel müdürlük binasının dünkü açılışında yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Bank’ın yaptığı yatırımların KKTC devletine olan güvenini gösterdiğini, başka yatırımlara davet ettiğini ve bu anlamda dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu mesajın “KKTC’nin ayakta olduğu ve olmaya devam edeceği” olduğunu, Kıbrıs’ta yaşayabilir iki eşit egemenliğe dayalı devlet temelinde bir çözüm istendiğini, ayrıca Kıbrıs Türkü’nün haklı olduğu ve kendi kaderini kendi belirleme hakkı bulunduğunu dünyaya hatırlattığını belirtti.

Hükümet çalışmalarını devam ettiğine de işaret eden Tatar, Bakanlar Kurulu’nun toplanmadığı yönünde eleştiriler yapıldığını da anımsatarak, Anayasa’nın Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebilmesine olanak tanıdığını söyleyerek, acil ve elzem bir durum olması durumunda kendisinin bu görevi yaparak, Bakanlar Kurulu’nda belli kararlar alınmasının sağlanabileceğini ifade etti.

Pandemi döneminde UBP-HP hükümetinin yaptıklarının takdire değer olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 50’den fazla toplantı 400 saatin üzerinde çalışma sonucu Covid-19 salgınının iyi yönetildiğini ve Rum kesiminde günlük 300’lü rakamlardan bahsedilirken, KKTC’de şu an rahat bir dönemin yaşandığını söyledi.