Yeni havalimanı için isim buldu: Dr. Fazıl Küçük Airport

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni havalimanın isminin “Doktor Fazıl Küçük Havalimanı” olmasına yönelik talebi değerlendirerek, bunun önemli ve yerinde bir karar olacağını belirtti.

Tatar, “Doktor Fazıl Küçük ismini ilelebet yaşatarak hem Türkiye’ye hem bütün dünyaya duyurmak bizlerin görevidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mehmet Küçük başkanlığındaki Doktor Fazıl Küçük Vakfı ve Halkın Sesi gazetesi yönetimini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Doktor Fazıl Küçük Vakfı ve Halkın Sesi gazetesi yönetim kadrosunun gerçekleştirdiği ziyaretin kendisi açısından önem ve anlamının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ziyaretiniz benim için çok önemlidir, çok anlamlıdır çünkü benim çocukluk yıllarımda bu binada Dr. Fazıl Küçük görev yaparken benim dedem Cemal Müftüzade onun müsteşarıydı” diye konuştu.

Doktor Fazıl Küçük Vakfı yönetimi ve Halkın Sesi Gazetesi ile yıllar öncesine dayanan dostluğu olduğunu belirten Tatar, Dr. Fazıl Küçük ve eşi Süheyla Küçük’ün kendisi için ne denli değerli olduğunu vurguladı.

Tatar, ayrıca vakfın arşivinin halkın kullanımında olmasının fevkalade önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu değeri Türk halkı adına sakladıkları için vakfa teşekkür etti.

Başbakan olarak görev yaptığı dönemde, Mehmet Küçük tarafından gerçekleştirilen bir ziyarette, Doktor Fazıl Küçük isminin yeni havalimanına verilmesi konusunda talep olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben, bunu Başbakanlığım döneminde de değerlendirdim. Şimdi Cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi değerlendirdikten sonra gerçekten yeni havalimanın isminin Doktor Fazıl Küçük Havalimanı olmasının fevkalade önemli ve yerinde bir karar olacağı düşüncesi içerisindeyim. Doktor Fazıl Küçük ismini ilelebet yaşatarak hem Türkiye’ye hem bütün dünyaya duyurmak bizlerin görevidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, yeni havalimanına Dr. Küçük’ün isminin verilmesinden duyacağı mutluluğu vurgulayarak vakfa ve Halkın Sesi gazetesine başarılar diledi.



Tatar: Turizm, inşaat ve eğitim önemli sektörler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi yöneticilerini de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ekonomisinin geleceğinin üniversitelere bağlı olduğunu vurguladı. Turizm ve inşaat gibi sektörlerin de önemli olduğunu kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

“Öğrenci bambaşka bir ekonomidir. Çünkü, öğrencinin burada hemen hemen tüm yıl kalması dolayısıyla rakamlara baktığımızda, öğrencilerin veya eğitim sektörünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yıllık 1 milyar dolar civarında olduğunu görürüz. 1 milyar dolar bugün yılda 9 milyar TL'ye yakındır. Dolayısıyla bu çok önemli bir rakamdır. O bakımdan üniversitelere gözümüz gibi korumamız lazım. Niteliği tabii ki yükseltmek lazım. Gelen öğrencinin kalitesi de önemlidir. Çünkü buradaki yaşamı olumsuz etkilememesi lazım. Buna tabii ki dikkat etmemiz lazım.”

Tatar, ASAM Başkanı Doğanay’ı da kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Murat Doğanay’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs ile ilgilenen, Kıbrıs’la alakalı fikirler üretmeye çalışan ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki bağların güçlenmesi için fikir ve düşünceler ortaya koyan ASAM gibi güzide bir kuruluşun başkanının ziyaretini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ASAM’ın KKTC’de şube açma niyeti olduğunu, bunun ülkeye katkı sağlayacak bir girişim olacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle gelişmeler bizi memnun eder. Değerli yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sayın Doğanay’ın çalışmalarının ülkemize mutlaka büyük katkılar sağlayacağı düşüncesi içerisindeyim. Biz her zaman KKTC’nin güçlenmesi için çalışan ve bu manada kendi düşüncelerini kendi imkânlarını ortaya koyan kurum ve kuruluşlara saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Doğanay: Eski yerli ve milli bir düşünce

ASAM Başkanı Doğanay ise Cumhurbaşkanı Tatar’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

ASAM’ın Türkiye'nin en eski yerli ve milli bir düşünce kuruluşu olduğunu kaydeden Doğanay, binin üzerinde akademisyen, hukukçu ve iş insanı üyeleri bulunduğunu ifade etti. Doğanay, ASAM olarak her alanda katkı koymak için üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunu da ekledi.