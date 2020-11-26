Kıbrıs konusunda karar zamanı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le 1 Aralık Salı günü ayrı ayrı görüşeceği bildirildi.

Alithia gazetesi “Hedef Kıbrıs Sorununu Yeniden Raylarına Oturtmak” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis arasında bu çerçevede Rum Başkanlık Sarayında bir görüşme gerçekleştirildiğini yazdı.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, Lute’un 30 Kasım’da adaya geleceğini ve 2 Aralık sabahı adadan ayrılacağını belirten gazete, Lute’un 1 Aralık Salı günü sabahı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, akşamüzeri ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceğini belirtti.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” KİPE’ye yaptığı açıklamada, Lute’un misyonunun amacının Kıbrıs sorunuyla ilgili süreci BM Genel Sekreteri tarafından 5+1 formatında gayri resmi prosedürel bir konferans toplanması aracılığıyla raylarına yeniden oturtmak olduğunu ve bu konferansın, Kıbrıs’la ilgili olarak, sorununun özüne dair bir konferans gerçekleştirilmesine ilişkin parametrelerin kararlaştırılması için yapılacağını kaydetti.

“Aynı kaynak”, Lute’un prosedürel bir konferans toplanması olanakları konusunda BM Genel Sekreterini bilgilendirmek için, tarafları dinleyeceğini belirtti. Rum kesiminin, tarafların müzakere masasına oturmasından önce müzakereye girmek istemediğine de işaret ederek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili sürecin kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olduğunu yinelediğini anımsattı.

“Aynı kaynak” Lute’un Kıbrıs’tan sonra temaslarda bulunmak için Atina’ya gitmesinin beklendiğini de ekledi.

Niyetleri tartacak

Politis gazetesi ise “Lute Tarafların Niyetlerini Tartıyor- BM Genel Sekreterinin İstekleri” başlıklı haberinde “güvenilir kaynaklara” dayanarak, Lute’un Kıbrıs’a kendi fikir ve önerilerini paylaşmak yerine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ne konuştuğunu duymak için geleceğini, öte yandan Lute’un yanında, tarafların ikna edici bir şekilde cevaplamaya çağrılacağı net sorular olacağına işaret etti.

Sürecin bir sonraki aşamaya geçmesi için zemin ve siyasi irade olup olmadığının anahtar soru teşkil ettiğine işaret eden gazete, diplomatik kaynakların, mevcut aşamada sürecin şartlar ve koşullar olmadan gayri resmi prosedürel bir görüşmede devam etmesinin oldukça önemli olduğunu belirttiklerini de iletti.

Aynı kaynaklar, gayri resmi görüşme ışığında tarafların tezlere sahip olabileceğini ve bunları ifade edebileceğini, bununla birlikte günün sonunda önemli olan şeyin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in (daha sonraki bir aşamada ortaya çıkması muhtemel herhangi müzakerenin hareket etmesi gereken çerçeveyi belirleyen) BM parametreleri temelinde hareket etmesi olduğuna işaret etti.

Gazete bu tezin esasında, tarafların çözüm şekliyle alakalı olarak bile, tezlerini ifade etmelerinin yasak olmadığı konusunda, Kıbrıs sorununda önemli rol oynayan ülkelerden kaynakların meydana getirdiği izlenimi güçlendirmekte olduğunu da yazdı.

Mevcut aşamada Rum hükümetinin herhangi bir müzakereye girmek istemediğini çünkü 5+1 formatındaki gayri resmi prosedürel görüşmenin niteliğini korumak istediğini yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak, şu an hiçbir şeyin kesin olarak addedilmemesi gerektiğini ekledi.