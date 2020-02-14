Ailesi öyle istedi

1974 şehitlerinden Ecvet Yusuf Orhon, dün Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’nde kendi mezarına defnedildi. Defin, ailesinin isteği üzerine askeri ve dini tören düzenlenmeden yapıldı.

Şehit Ecvet Yusuf Orhon’un ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı definde, 20 Temmuz 1974’ün ilk şehidi olarak bilinen Orhon’un tabutunun üzerine komutan üniformaları konuldu.

Ecvet Yusuf Orhon’un oğlu Harper Orhon’un konuşma yaptığı törende, şiirler de okundu.

45 yıl sonra Orhon’un sanılanın aksine adının yazılı olduğu mezarda değil Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki bir başka mezardaki 5 kişiden biri olduğu, bu mezardan çıkarılan kemiklere yapılan DNA testiyle saptanmıştı.

Tarih öğretmeni ve komutan olan Ecvet Yusuf Orhon’un adının yazılı olduğu mezardan çıkan kalıntıların kimliği ise yine testlerle belirlenecek.