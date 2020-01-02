Beklentilerin uzağında kaldı

Abdullah ZAİFOĞLU

Batı bölgesinin geçilmez Karadağ’ı olarak bilinen Lefke, bu sezon bu ünvanını adeta arar oldu. Sezonu Mehmet Bolkan nezaretinde açan, fakat lig maçlarının başlamasına kısa bir süre kala yollarını ayırdıktan sonra göreve Mehmet Solkanat getirildi.

Sezona çok kötü başladılar ve ilk 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldılar. Daha sonra toparlanarak 3 maç üst üste kazanmasını bildiler. Tekrar bir düşüş yaşayarak istedikleri puanları alamadılar ve son maçta Gönyeli’yi mağlup ederek ilk yarıyı 19 puanla 10. sırada tamamladılar. Düşme potasında ise sadece 1 kez yer aldı.

Deplasmanda daha başarılı

İlk yarıda oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet, 24 gol attı(1 golü rakip takım kendi kalesine attı), 29 gol yedi.

İlk yarıda kendi evinde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, 11 gol attı, 17 gol yedi ve 8 puan aldı. Deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 13 gol attı, 12 gol yedi ve 11 puan aldı. Aldığı 4 beraberliğin 2 tanesi 1-1 biterken 1 tanesi 2-2 ve 1 tanesi de 3-3 sona erdi.

Deplasman galibiyetleri daha fazla

En farklı galibiyetini deplasmanda 3-0’lık skorla Cihangir karşısında alırken, en farklı mağlubiyetini 61’lik skorla yine deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova karşısında aldı.

Kendi evinde en farklı galibiyetlerini Düzkaya ve Gönyeli karşısında 3-1’lik skorlarla alırken, en farklı mağlubiyetini ise 4-0’lık skorla Binatlı karşısında aldı.

Deplasmanlarda aldığı 2 galibiyette kalesinde gol görmedi. Cihangir’i 3-0 ve Baf Ülkü Yurdunu 2-0 mağlup ettiler.

İç saha mağlubiyetlerinde gol atamadı

Lefke sadece 3 maçta gol atamazken 2 maçta gol yemedi. Oynadığı Göçmenköy, Binatlı ve K.Kaymaklı maçlarında gol atamadı, Cihangir ve Baf ülkü Yurdu maçlarında ise gol yemedi. Gol atamadığı 3 maçı kendi sahasında, gol yemediği 2 maçı deplasmanda oynadı.

2 kırmızı kart görüp 1penaltı kullandılar

Oynadığı 15 maçta attığı 24 golü(1 golü rakip takım kendi kalesine attı)8 futbolcu paylaştı. Maç başına 1.6 gol atarken kalesinde maç başına 1.9 gol gördü. Lefke penaltıdan 1 gol atarlarken Semih ve Issac Appiah ilk yarıda kırmızı kart gören futbolcular oldular. Kaleci Mehmet Özeralp takımının ilk yarıdaki 15 maçının tümünde oynadı.

En fazla golü Issac Appiah, Kasım Tağman ve Yılmaz Şipal attı

Kasım Tağman 5, Issac Appiah 5, Yılmaz Şipal 5, Ikechukwo Okorie 3, Aziz özsakallı 2, erry Adırın İkaye 1, Armstrong Chıguve chıdı 1, Semih Ünaldı 1 gol atarken 1 golü de Çetinkaya’dan Tunç kendi kalesine attı

En fazla golü ilk ve son 15 dakikada attı

Maçın ilk 15 dakikasında gol yemediler. Attığı goller: 1-15 dk. arası 6 gol, 16-30 dk. arası 1 gol, 31-45 dk. arası 2 gol(1 golü rakip takım kendi kalesine attı), 46-60 dk. arası 5 gol, 61-75 dk. arası 4 gol ve 76-90 dk. arası 6 gol attılar.

Yedikleri goller: 1-15 dk. arası gol atamadılar. 16-30 dk. arası 2 gol 31-45 dk. arası 8 gol, 46-60 dk. arası 5 gol, 61-75 dk. arası 3 gol ve 76-90 dk. arası 11 gol yediler.

Lefke’nin 15 maçta aldığı skorlar:

Hamitköy-Lefke: 11, Lefke-Doğan Türk Birliği: 1-4, Lefke-Göçmenköy: 0-2 Yenicami-Lefke : 2-2, Lefke-Binatlı:0-4, G.Gücü-Lefke: 1-3, Lefke-Düzkaya: 3-1, Cihangir-Lefke:0-3, Lefke-T.Ocağı: 1-1, Mağusa Türk Gücü-Lefke:2-1, Lefke-Çetinkaya: 3-3, Baf Ülkü Yurdu-Lefke: 0-2, Lefke-K.kaymaklı: 0-1, Merit Alsancak Yeşilova-Lefke: 6-1 ve Lefke-Gönyeli: 3-1

Aldığı skorlar arasında en çok 3-1’lik skoruu aldı. Her maçta ya gol attı ya da gol yedi. Hiçbir maçı 0-0 sona ermedi. 2 maçı 1-1, 1 maçı 4-1, 2 maçı 2-0, 1 maçı 2-2, 1 maçı 4-0, 3 maçı 3-1, 1 maçı 3-0 1 maçı 2-1, 1 maçı 3-3, 1 maçı 1-0 ve 1 maçı da 6-1 sona erdi.

Lefke’nin maçlarını 10 hakem yönetti.

Mehmet Sezener: Hamitköy-Lefke(1-1), G.Gücü-Lefke(1-3)

Kerem Eran:Lefke-Doğan Türk Birliği(1-4)

Serhan Şimşek: Lefke-Göçmenköy(0-2), Lefke-T.Ocağı(1-1)

Fehim Dayı: Yenicami-Lefke(2-2), Lefke-Çetinkaya(3-3)

Osman-Özpaşa: Lefke-Binatlı(0-4)

Ali Özer: Lefke-Düzkaya(3-1), Lefke-K.Kaymaklı(0-1)

Turgay Misk: Cihangir-Lefke(0-3), Merit Alsancak Yeşilova-Lefke(6-1)

Evren Karademir: Mağusa Türk Gücü-Lefke(2-1)

Emre Öztaşlı: Baf Ülkü Yurdu-Lefke(0-2)

Hakan Muhtaroğlu: lefke-Gönyeli(3-1)