‘Bir yıl oynanmasın’

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, pandemi süreci böyle ilerlerse

1 Ekim’e kadar askıya alınan faaliyetlerin gerekli görülmesi durumunda askıya alınmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

Sertoğlu BRT 1 HD’de yayınlanan “Spor Gündemi” programına konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak liglerin oynanıp oynanmayacağı konusunda fikir belirtti.

Sertoğlu “Benim kişisel fikrimdir. Ama bu sezon için liglerin askıya alınması ve bu süreç geçene kadar futbol oynanmaması taraftarıyım. Tabi ki buna tek başıma karar veremem. Kulüplerle birlikte karar vereceğiz. 1 Ekim’e kadar geçecek sürece göre olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak bu öneriyi kulüplerle görüşeceğiz” dedi.

Genel kurul karar verecek

Sertoğlu genel kurulda çıkacak karara herkesin saygı duyması gerektiğini belirterek “Bu fikir onay bulur veya bulmaz. Herkes saygı duyması gerekir. Ülkede böyle bir panik yaşanırken futbolu düşünmek doğru değil” dedi.

Gizli antrenman yapanlara ceza

Hasan Sertoğlu, aldıkları tedbir kararlarına rağmen herhangi bir takımın antrenman yaptığının tespiti durumunda da Disiplin Kuruluna sevk edileceğini ve gerekli cezaların verileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 11:02