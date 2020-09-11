Sivil Savunma Teşkilatı ilaçlama yapıyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı dekontaminasyon çalışmaları yapıldığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, bu kapsamda, Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde yapılan dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarına özel kıyafetli ekiplerle devam ediliyor” denildi.

TAK da dezenfekte edildi



Öte yandan Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı dezenfekte yapan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı ekipler, bu kapsamda Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) binasında da çalışma yaptı.TAK binasının girişi ve binadaki tüm odalar, önlem olarak Sivil Savunma ekipleri tarafından dezenfekte edildi.TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ve Sivil Savunma çalışanlarına, bu hassas dönemde yürüttükleri çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gürdallı, bu dönemde kurumun çalışmasını da aksatmadan, çalışanları koronavirüs salgınına karşı korumak için her türlü önlemi aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirtti.