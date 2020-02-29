BTM protokolü imzalandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Başbakanlık, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Liglerinde mücadele eden kulüplerin maç ücretleri ile ilgili protokol imzaladı. Başbakanlıkta imzalanan protokole KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koydu.

Sertoğlu: Bu katkılar kulüpler ve ülke gençliği için önemli

Gerçekleşen imza töreninde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ülkemizde 60’ın üzerinde kulübün BTM Liglerinde mücadele ettiğini ve bu kulüplerin çeşitli yaş kategorilerinde liglere katıldığını ifade etti. Sertoğlu, gerçekleşen bu katkının kulüpler ve ülke gençliği için önemli olduğunu ifade ederek Başbakan Tatar’a teşekkür etti.

Tatar: Kimse BTM deyip de hafife alamaz

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasına futbola olan yoğun ilgiden söz ederek başladı. Futbolun Hasan Sertoğlu başkanlığında ülkeye büyük katkı koyduğunu kaydeden Tatar, bu oluşum içerisinde yer alan kulüpleri, futbolcuları, başkanları, antrenörleri, hakemleri ve herkesi kutladı. Kimsenin BTM’de mücadele eden takımları BTM deyip de hafife alamayacağını kaydeden Tatar, “Günü geldiğinde BTM’deki takımların maçlarının en üst ligdeki maçlardan bile kalabalık olduğunu biliyoruz. Köylerde futbol çok daha kalabalık kitle önünde oynanır. Çünkü köylüler köylerine olan bağlılığını orada gösterir” dedi.

“Bu katkılar gençlik içindir”

Hükümet olarak görevlerinin kendilerine destek olmak olduğunu belirten Tatar, “Giderek artan bir kitle vardır. Ülkede çok sayıda futbolla ilgilenen genç vardır. Futbol adanın her yerinde olmalı. Biz gençleri, çocukları ne kadar sporun içerisine çekersek geleceğimiz açısından o kadar iyi olur. Biz hükümet olarak desteklemeye devam edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde de tesis ve benzeri konularda da katkılarımız artarak devam edecek. Bu katkılar gençlik içindir, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve karakterli birer birey olmaları içindir” dedi.

“Sertoğlu bu çalışmaları gençlik için yapıyor”

Kulüp başkanlarının çoluğa çocuğa ve gençliğe sahip çıktığını ve bunun da ülkenin önemli bir kazanımı olduğunu vurgulayan Ersin Tatar, “Hasan Sertoğlu’nun ülke sporuna kattıkları önemlidir. Yaptığı bu çalışmaları gençlik için yapıyor. Bu sayede binlerce genç futbol kulüplerinin çatısı altında spor yapıyor. Bu çalışmalar bizim bir halk olduğumuzun göstergesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Tatar ve Sertoğlu protokole imza koyarak söz konusu anlaşmayı resmileştirdi. Gerçekleşen imza törenine ayrıca; KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz, Genel Sekreter Av. Enver Baturalp, BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir ve BTM Kurulu üyeleri ile bazı BTM kulüplerinin temsilcileri katıldı.