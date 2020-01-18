Cenk – İrfan takası iptal

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova arasında anlaşma sağlanan kaleci takası gerçekleşemedi.

Merit Alsancak Yeşilova ile T.Ocağı arasında gerçekleşmesi beklenen İrfan ile Cenk’in transferi suya düştü.

Geçtiğimiz gün Merit Alsancak Yeşilova ile Türk Ocağı arasında Cenk ile İrfan’ın takas transferi konusunda anlaşmaya varan her iki kulüp, dün yaşanan anlaşmazlık sonucu iptal oldu ve Cenk Ocak’ta, İrfan ise Merit Alsancak Yeşilova’da kaldı.

İrfan ayrılmakta kararlı

T.Ocağı’nın bonservisli oyuncusu olan ancak Merit Alsancak Yeşilova’da kiralık olarak forma giyen İrfan Özbay, transferin gerçekleşmemesi sonrası yine de Merit Alsancak Yeşilova’dan ayrılmaya kararlı olduğu öğrenildi.

