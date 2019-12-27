Cenk kalede devleşti

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nde mücadele eden 16 takımın kalesini koruyan kaleciler arasında en fazla süre alan 5 kaleci oldu. Bu kalecilerimiz takımlarının oynadığı lig maçlarının tamamında 90 dakika oynadı.

Türk Ocağı kalecisi Cenk Yılmaz, Gençlik Gücü kalecisi Raif D. Pehlivan, Lefke kalecisi Mehmet Özeralp, Düzkaya kalecisi Ali Karal ve Gönyeli kalecisi Kemal Balbağ toplamda 1350 dakika görev yaptılar. Türk Ocağı kalecisi Cenk Yılmaz yediği 12 golle de en az gol yiyen kaleci durumunda.

İç sahada Cihangir, deplasmanda Mağusa Türk Gücü

Tamamlanan ilk yarıda iç sahada en fazla puan alan takım 18 puanla Cihangir, deplasmanlarda ise 19 puanla Mağusa Türk Gücü.

İç sahada Gönyeli hiç puan alamadı, deplasmanlarda en az puanı 3 puanla Hamitköy aldı. T.Ocağı kendi evinde hiç mağlup olmadı. Tek mağlubiyetini deplasmanda aldı. Dış sahada Cihangir ve Hamitköy hiç beraberlik alamadılar.

Ligde mücadele eden 16 takım arasında ilk yarıda hiç mağlup olmayan takım olmadı.

Üst üste alınan galibiyet ve mağlubiyetler

Ligde üst üste en fazla galibiyeti 6 maçla lider Mağusa Türk Gücü aldı. En uzun süre mağlubiyet alan takım 9 hafta üst üste olmak üzere Çetinkaya oldu. Çetinkaya’yı 7 maçla Gönyeli takip etti.

Değişikliğe gitmeyen takım sayısı 11 giden takım sayısı 5

Lige başladıkları teknik adamlarla devreyi tamamlayan takımların yanında bazı takımlar değişikliğe gittiler.

Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Doğan Türk Birliği, K.Kaymaklı, T.Ocağı, Cihangir, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Lefke, Gönyeli ve Hamitköy takımları ilk devrede değişikliğe gitmediler.

Çetinkaya, Merit Alsancak Yeşilova, G.Gücü, Göçmenköy ve Düzkaya değişikliğe giden takımlar oldu.