Merit'te düzenlenen Christmas gecesinde, İngiliz konuklar büyük coşku yaşadı

Merit Crystal Cove Hotel’de yaklaşık 300 İngiliz misafirin katılımıyla düzenlenen Christmas gecesinde büyük coşku yaşandı.

Christmas öncesi otele giriş yapan konuklar kendileri için özel olarak hazırlanan açık büfe ve çay saatinin tadını çıkarırken akşam otel bünyesinde bulunan Scala Bar’da geç saatlere kadar eğlendiler.

Merit Crystal Cove Hotel mutfak ekibinin İngilizlere özel hazırlamış olduğu lezzetli yemeklerin misafirlerin beğenisine sunulduğu Gala gecesinde, Hindi Show tam not aldı.

Kıbrıs’ın başarılı sanatçılarından İnci Moraket’in şarkıları ile renk kattığı etkinlikte Yusuf Mutlu’nun muhteşem sunumu ve DJ Efe’nin performansıyla İngilizler unutamayacakları bir Christmas gecesi yaşadı.

Konaklama, Spa kullanımı, günlük kullanım ve A la Carte kullanımı gibi birbirinden özel hediyelerin dağıtıldığı çekilişte misafirler birbirinden özel hediyeleri kazanma şansı yakaladı. İki gün boyunca gönüllerince eğlenen İngiliz misafirler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.