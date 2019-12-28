Gençlere imkan yaratıldı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kalkınma Bankası, Creditwest Bankası ve SEHA Şirketi işbirliğinde alınan bahçe tipi traktör, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümüne hibe edildi.

Bu amaçla, Lise’nin bahçesinde düzenlenen törene, Başbakan Ersin Tatar ve bazı bakanlar ile milletvekilleri de katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye’den su gelmesiyle ülkedeki tarımsal faaliyetlerin daha da bir önem kazandığını ifade etti.

Ülkede bugün tarımsal faaliyet için su, toprak ve teknolojinin bulunduğunu ancak bilinçli çiftçinin tamamlayıcı faktör olduğunu kaydeden Tatar, “Gençlere bu imkânı yaratmak bizim görevimizdir” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün tarım ve suyun stratejik öneme sahip olduğunu, Dünya nüfusunun 8,5 milyarı bulması, tarım arazilerinin günden güne azalmasıyla gıda güvencesinin daha da önem kazandığını söyledi.

Oğuz: Ülkenin geleceği tarım olacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, toprağa ve emeğe sahip çıkmanın, geleceğe sahip çıkma anlamı taşıdığını, bu nedenle genç nesillere tarım alanında kendilerini geliştirmek için gereken imkânları sunmak gerektiğini söyledi.

Türkiye’den su getirilmesiyle toprağın değerinin daha da arttığını kaydeden Dursun, “Ülkenin geleceği tarım olacak” dedi.

Kelle’den bakanlara teşekkür

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kelle, eski Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Erkut Şahali’ye traktörün alımı sürecinde ortaya koydukları destekten dolayı teşekkür etti.

Törende; Güzelyurt Meslek Lisesi Müdürü Koray Bürüncük, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü Zümre Başkanı Cenk Uluşan, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Akmercan,

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, SEHA LTD Yöneticisi Faruk Polat birer konuşma yaptı.