Taraflar birbirini dinledi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020’nin ilk asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alan ilk toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlık etti.

Toplantıda, Asgari Ücret Komisyonu Başkanı, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, İşverenler Sendikası’nı temsilen Yalçın Koçyiğit ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, tarafların diğer üyeleri yanında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı.

Faiz Sucuoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2020’nin ilk asgari belirlemek amacıyla bugün bir araya geldiklerini belirterek, 2019’un son asgari ücretinin 1 Ağustos 2019’da yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Tek hedeflerinin, asgari ücrette her iki tarafın da kabul edebileceği ölçüde bir artış olduğunu vurgulayan Bakan Sucuoğlu, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

İşverenler Sendikası temsilcisi Yalçın Koçyiğit toplantıda yaptığı konuşmada, işverenlerin de kendilerine göre bazı sıkıntıları bulunduğunu, bu toplantıda bunları da dile getirmek istediklerini aktardı.

Ali Yeltekin ise yeni asgari ücret belirlenirken, sosyal barışı bozacak bir tutum yerine, uzlaşı kültürü yaratılacak bir tutum içinde olunmasını önerdi.

Ekonomik örgütlere, işçi ve emeklinin aldığı para için hiçbir söz söylememesi çağrısında bulunan Yeltekin, toplantı çağrısıyla, işçiye duyulan saygının devamının da o bağlamda olmasını diledi.

1 Ağustos’ta yürürlüğe giren asgari ücret halen brüt 3 bin 400 ve net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.