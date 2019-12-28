Kemal Batmazoğlu Muhasebe Bürosu çalışanları yeni yıl balosu için Merit’i tercih etti

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Kemal Batmazoğlu Muhasebe Bürosu yeni yıl balosu için Merit Lefkoşa Hotel’i tercih etti.

Merit Lefkoşa Hotel’in dokuzuncu katında bulunan Ottoman Restoran’da ağırlanan Kemal Batmazoğlu ve çalışanları bütün bir yılın yorgunluğunu bu gecede attı.

Gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşayan çalışanlar restoranda servis edilen birbirinden güzel meze ve et çeşitlerinin de tadına baktı.

Kemal Batmazoğlu, yeni yılda bütün Kuzey Kıbrıs halkına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

