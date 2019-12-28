Yılbaşı Kampanyasının ikinci hafta çekilişi gerçekleştirildi, 5 kişi çeyrek altın 5 kişi de altın kolye kazandı

Gazeteniz Diyalog’un, 2020’ye özel düzenlediği Yılbaşı Kampanyasının ikinci hafta çekilişi dün gerçekleştirildi. Diyalog’un okurlarından gelen talebi dikkate alarak başlattığı ve zengin hediyelerin sunulduğu çekilişte 5 şanslı okur çeyrek altın, 5 şanslı okur da altın kolye kazandı. Diyalog okurlarının 7 kupon biriktirerek katıldığı kampanyanın ilk çekilişi dün Diyalog TV’de yayınlanan canlı yayında gerçekleştirildi.

Öte yandan geçtiğimiz haftanın talihlileri de Diyalog Medya binasına gelerek hediyelerini aldı.

Yılbaşı Kampanyasının talihlileri şu şekilde açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Gülay Kontosoğlu/Mağusa

2)Şebnem Ulubey/Lapta

3) Ergün Türkeri/Hamitköy

4)Erdal Ilıcan/Marmara

5)Müjde Özsusuzlu/Gönyeli

Altın Kolye;

1)Ümran Özsusuzlu/İskele

2) Yeter Azizioğlu/Akova

3) Aytekin Maraşlı/Serhatköy

4)Hakkı Özöncü/Akçay

5)Caner Ağdaş/Mağusa