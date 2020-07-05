Cihangir'den farklı tarife 7-2

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Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Cihangir evinde Gençlik Gücü’nü mağlup ederek rakibinin ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı

Cihangir'den farklı tarife 7-2
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Stat: Cihangir
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
Cihangir: Hasancan, Nurettin, Zihni, Eric, Ali (Dk 25 Joseph), Behiç, Çağlar (Dk 63 Halil), Hüseyin, Kone, Mikail, Musa (Dk 73 Alperen)
Gençlik Gücü: Seyit, Aşkın, Halil, Hacı, Sezgin (Dk 46 Hasan), Arif, Erin, Berke (Dk 46 Mahmut), Boateng, Lawrence, Nyangula (Dk 46 Cahit)
Goller: Dk 23,75 ve 90 Kone, Dk 41 Musa, Dk 44 Joseph, Dk 68 Halil ve Dk 89 Nurettin (Pen)(Cihangir) Dk 71 Lawrence (Pen) ve Dk 87 Arif (Gençlik Gücü)

Erkut MAHSUCU
Süper Lig'de 9 golün atıldığı maçta Cihangir, Gençlik Gücü’nü 7-2 mağlup etti. Gençlik Gücü'nün 1 penaltı atışını Hasancan kurtarırken Cihangir'de Kone hat-trick yaptı.
Dk.9: Cihangir atağında Musa'nın pasında Kone'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Seyit çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
Dk.20: Cihangir’in atağında Ali'nin pasında Kone sol çaprazdan vuruşunda Seyit çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
Dk.22: Cihangir atağında Musa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Çağlar kaleciyi geçti vuruşunda çizgi üzerinde Halil topu kornere attı.
Dk.23: Cihangir’in köşe atışında Eric'in pasında topu alan Musa'nın ortasında Kone kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk.41: Cihangir atağında Behiç'in pasıyla topla buluşan Musa'nın vuruşunda şandel giden top ağlarla buluştu. 2-0
Dk.44: Cihangir atağında savunma arkasında topla buluşan Joseph'in sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
İlk yarı 3-0 bitti.
Dk.68: Cihangir atağında Musa'nın savunma arkasına pasında topla buluşan Halil'in vuruşunda top ağlara gitti. 4-0
Dk.70: Gençlik Gücü atağında Lawrence ceza sahasına girerken Eric'in müdahalesiyle yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Lawrence penaltıda topu ağlara gönderdi. 4-1
Dk.75: Cihangir atağında uzun topta Gençlik Gücü savunmasından seken topu Kone mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-1
Dk.78: Gençlik Gücü atağında Boateng ceza sahasında Zihni'nin müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Arif'in penaltı vuruşunu Hasancan kurtardı.
Dk.87: Gençlik Gücü atağında Lawrence'nin sağdan ortasında Arif'in vuruşunda top ağlara gitti. 5-2
Dk.88: Cihangir atağında Kone'nin pasında Joseph ceza sahasında yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Nurettin topu ağlara gönderdi. 6-2
Dk.90: Cihangir atağında Joseph'in soldan ortasında Kone'nin vuruşunda top ağlara gitti. 7-2
Maçta başka gol olmayınca Cihangir maçı 7-2 kazandı. Cihangir bu sonuçla puanını 43'e yükseltti, Gençlik Gücü ise 15 puanda kaldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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