Gerilim tırmanıyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la önceki gün Atina’da gerçekleştirdiği toplantıda, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin masaya yatırıldığı bildirildi. Rum basını, daha kapsamlı bir toplantının 14 Temmuz’da yapılacağını ve Rum lideri Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile görüşeceğini haber verdi.

Fileleftheros “Türkiye-AB İlişkileri Açısından Kritik Dönem” başlıklı haberinde bu dönemin baş aktörünün, “AB diplomasisinin başı” diye nitelediği Josep Borrell olacağına işaret etti. Pazartesi günü, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere dair pozisyonunu öğrenmek üzere Ankara’ya gidecek olan Borrell’in, Perşembe günü yapılacak “Türk meydan okumaları” konusunun ele alınacağı Avrupa Parlamentosu toplantısına katılacağını, 13 Temmuz’daki AB Dış Konular Konseyi’nin toplantısına başkanlık edeceğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis 13 Temmuz’daki Dış Konular Konseyi toplantısının “bir son değil, Türkiye-Avrupa ilişkileri ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrının Avrupa düzeyinde ele alınacağı özlü görüşmelerin başlangıcı olacağı” görüşünü ortaya koydu.

AB Dış Konular Konseyi’nin hemen ertesi günü, 14 Temmuz Salı günü Rum Yönetimli Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Türkiye’nin Rum yönetimi ve Yunanistan “aleyhine faaliyetlerini” görüşmek üzere Atina’ya gidecek.

Rum ve Yunan Dışişleri bakanları, yukarıda sıralanan gelişmeler arifesinde, eylemlerini koordine etmek üzere, geçen Mart ayından sonra ilk kez dün görüştü. Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Rum ve Yunan hükümetleri olarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları vesilesiyle Avrupa’yı, “Türkiye’nin yatıştırılmasının, tavırlarını benzersiz şekilde tırmandırmasına sebep olacağı” konusunda uyardıklarını, “bugün Güney Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, Libya, Irak vb. yaşananların tam da bu olduğunu” savundu.

Hristodulidis “Zaman kritik. Hepimizin ciddiyet, tutarlılık, kararlılık göstermesi ve Yunanistan ile Kıbrıs’ın bütün düzeylerde üstlendiği koordineli ve hedefli eylemlere devam edilmesi şart” ifadesini kullandı.

Dendias uyardı

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ise Türkiye’nin tavrının, AB üyesi olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın egemenliklerini örselediğini, bu konuyu defalarca Avrupa ailesine aktardıklarını, Avrupa ailesinin de defalarca Türkiye’nin tavrını kınadığını, yaptırımlar uyguladığını fakat Türkiye’nin “sağır bir şekilde eylemlerini sürdürdüğünü” söyledi.

Türkiye’nin daha çok sismik araştırma yapacağını ilan ettiğini hatırlatan Dendias, “Eğer dediğini yaparsa, bölgemizde ok yaydan çıkar” ifadesini kullandı. Nikos Dendias, Hristodulidis ile Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak Doğu Akdeniz’de geliştirdikleri işbirliklerini ele aldıklarını, bu bölgesel işbirliklerine ABD ve Fransa gibi ülkelerin daha çok alanda iştirak etmek istediğini belirtti.