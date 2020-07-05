Sesli kitap serisine devam ediyorlar

Çocukları sanat ve sanatçılarla buluşturup “yaratıcı okuma” çalışmaları yürüten ve çocuk tiyatrosuna destek veren Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu 2018 yılında başlattığı sesli kitap serisine yeni bir öykü daha ekledi.

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun (LSS) projelerinden biri olan sesli kitap serisinin 4’üncü çalışması radyo tiyatrosu formatında yapıldı. Ayşen Dağlı’nın yazdığı ve Hatice Tezcan’ın seslendirdiği Süslü, Derya Atemer’in yazdığı ve Hatice Tezcan’ın seslendirdiği Girne’de Kayıp Hazine, Suzan Polat’ın yazıp seslendirdiği Ormanın Kardeşliği kitaplarını sesli kitaba dönüştüren Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu bu çalışmaların sadece görme engelli çocuklar için değil tüm çocuklara yönelik hazırlandığını belirtti.

Sesli kitap serisi ile çocukların dinleme, kavrama ve takip etme yeteneklerini geliştirme ve ailece yaratıcı aktiviteler oluşturma imkanı yakalayabileceklerini de ekledi.

Tilki ile Kirpi hazır

Çocuk tiyatrosu uzmanı, oyuncu Hatice Tezcan’ın yazıp yönettiği ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından sahne alan oyun bu çalışma ile özel olarak seslendirildi.

“Tilki ile Kirpi” 3 - 7 yaş arasındaki çocuklar için özel olarak yazılmış, çocuklarla hayvanlar arasındaki sevgi ve iletişim bağına vurgu yapıyor.

LSS danışmanı İpek G. Halim, Tilki ile Kirpi’nin hayal gücünü geliştirmeye yardımcı olacağını belirtirken öykünün çocukların çevreyle olan ilişkilerini kuvvetlendireceğine de yardımcı olacağı için memnun olduklarını söyledi.

Tüm bu öykülere ulaşabilmek için Limasol Türk Kooperatif Bankası yan kuruluşu Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu’nun Youtube kanalından sesli kitap diye arama yapmak yeterli olacaktır. LSS yetkilileri öykülerin hepsine ücretsiz, istediğiniz her yerden ve günün her saatinde ulaşılabileceğinizi belirtti. Kayıt ve kurgunun Çağıl İşgüzar tarafından yapıldığı çalışmada seslendirmelerin tümü tiyatro oyuncuları tarafından yapıldı.

Asu Demircioğlu, Cem Aykut, İzel Seylani ve Hatice Tezcan tarafından seslendirilen öyküde özgün müzik de Ersen Sururi tarafından bestelendi.

Kemaler: Emeği geçenlere teşekkürler

Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Sesli Kitap Serisinin çocuklar için özenle hazırlanmış bir hediye olduğunu belirtip birbirinden güzel öykülerin keyifle dinlenmesini temenni edip projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



