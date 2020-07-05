Bir rekor  daha kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgınının dünya genelinde son 24 saat içinde 212 bin kişi daha arttığını duyurdu. Yeni bir rekor kırıldığı belirtilen açıklamada bir önceki rekorun 189 bin olduğu hatırlatıldı.

En çok vakanın günlük yaklaşık 53 bin ile ABD’den geldiği belirtilirken onu yaklaşık 22 bin ile Hindistan ve 6 binden fazla vaka ile Brezilya takip etti.

Bir önceki rekor 189 bin 77 olarak açıklanmıştı.

Virüsün dünya genelinde 11 milyondan fazla kişiye bulaştığı geçtiğimiz gün duyurulmuştu.

Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ise 530 bini aşmış durumda.

DSÖ ayrıca sıtma ilaçları ve HIV ilaçlarının Covid-19 tedavisinde başarısız olması sonrası hastalar üzerinde kullanımlarının durdurulduğunu belirtti.

Klinik deneylerde ilaçların hastalar üzerinde yeterli etkiyi göstermediğini altı çizildi.

