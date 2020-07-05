Umutlu konuştu

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “ülkenin çok daha güzel günler göreceğinden emin olduğunu, bunun için yerli üretimi, turizmi, inşaat sektörünü ve yükseköğrenimi ileri taşıyacak adımlar atacaklarını” söyledi.

Başbakan Tatar, dün bir grup partilisinin kahvaltılı toplantısına katıldı. Toplantıda 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yer aldı.

Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada “Ulusal Birlik Partisi’nin yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını, bunun için gereken kenetlenmenin sağlandığını” söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, bir seçim başarısızlığının ülkeye ve partiye pahalıya mal olacağı görüşünü ifade etti.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaptığı konuşmada, Ulusal Birlik Partisi’nin birlik-beraberlik içinde Cumhurbaşkanlığı seçimine girmesi ve başarılı olması gerektiğini söyledi.

Tatar, köyleri dolaşıyor

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindekiler, önceki akşam İncirli, Türkmenköy ve Akdoğan’ı ziyaret ederek, bölge halkıyla buluştu.

Ziyaretlerde konuşan UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Başbakan Ersin Tatar’ın halkın sorunlarını dinlemek ve hükümet çalışmalarını anlatmak amacıyla ziyaretleri gerçekleştirdiğini belirterek, halkın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.

Tatar köylerde yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin devam ettiğini, ancak ekonomin canlanması için dünyaya açılmanın şart olduğunu belirtti. Tatar, “Felaket tellallığı yapanlar var ama kimse merak etmesin açılım sürecini de, ekonomik canlanmayı da başaracağız” dedi.

Başbakan Tatar, Maraş’ın açılması için yasal çalışma yaptıklarını da açıkladı.

Kıbrıs konusunda artık 2 devletli bir çözüm üzerinde durulmakta olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye ile diyalog halinde, halk ve Türkiye ile birlikte yürüyebilecek bir adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini vurguladı.

Oktay ile telefonda görüştü

Bu arada Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA’nın haberine göre görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği ve ikili ticari ilişkilerin yanı sıra turizm ve eğitim konuları ele alındı.

