Cihangir teste girdi

Beyzade ÜNALMIŞ

Süper Lig temsilcisi Cihangir dün sabah Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) teste girdi. Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç yaptığı açıklamada UKÜ Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Emre Erol ve ekibi ile tüm takımı iki grup halinde teste koyduklarını söyledi.



Testin önümüzdeki Cuma günü yine gruplar halinde devam edeceğini belirten Hasan Burgaç, çıkan sonuçlara göre oyunculara bir aylık çalışma programı verileceğini söyledi.Bir aylık sürecin sonunda elde ettikleri değeri görme adına yine bir testin olacağını ifade eden Hasan Burgaç 31 Mayıs tarihinde takımın bir araya gelerek sezon çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.