Derbide kazanan Dumlupınar 0-1

Stat: Mağusa Canbolat

Hakemler: Osman Özpaşa, Necmi Bulut, İsmail Egeli

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Uğur(73-Uvanç), Mehmet Gürlü(90+5 Abdülaziz), Halil Uçar, Mehmet Erol, Adil Uçar, Kossi, Ünal, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin(64-Emre Özsin), Şenol

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Berke, Mert, Tufan(66-Mehmet Altın), Emre Soytürk, Weston, Eray, Osman(55-Tahsin), Turgut

Gol: 75-Mert Güçlücan(Yonpaş Dumlupınar)

Kırmızı kart: 90+2 Mehmet Altın (Yonpaş Dumlupınar)

Kaya EMİROĞLU

Aksa Süper Lig’in ilk hafta maçında Mağusa derbisinde Mağusa Türk Gücü ile Yonpaş Dumlupınar dört yıl sonra ilk kez bir lig maçında karşı karşıya geldi. 1500 civarında sporseverin izlediği maçta kapalı tribün ve hisar üstü tamamen doldu. Maçın hakemleri doksan dakika boyunca beyaz formayla görev yaptılar. Mağusa Canbulat Stadı’ndaki maçı Mert Güçlücan’ın golüyle Yonpaş Dumlupınar kazanırken, oyuna sonradan giren ve gol pasını veren Mehmet Altın, 90+2. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. MTG’de ise 69. dakikada kazanılan penaltıyı Uğur kullandı ancak günün başarılı ismi Türkkan soluna uzanarak topu önlemeyi başardı.

6. dakikada Mert Güçlücan’ın ceza yayı üzerinde plase vuruşunda Yusuf uçarak topu kornere çeldi.

20. dakikada Eray’ın ortasında Turgut kafa vuruşunu yaptı. Top üsten az farkla dışarı gitti.

31. dakikada Mehmet Gürlü’nün kullandığı köşe vuruşunda Şenol gelen topa kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla dışarı gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

69. dakikada Emre Özsin’in ortasında Turgut’un topa elle temasında Osman Özpaşa pozisyona penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Uğur’un vuruşunda Türkkan soluna uzanarak topu önlemeyi başardı.

75. dakikada Mehmet Altın Adil’den sıyrıldı. Savunmanın arasına gönderdiği pasta topu kazanan Mert ceza sahasına girdi. Vuruşunda top kaleci Yusuf’un solunda ağlara gitti. 0-1

79. dakikada Uvanç ceza yayı üzerinde plase vuruşla topu kaleye gönderdi. Türkkan uçarak ayı güzellikte topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Mehmet Altın kendisine yapılan faul sonrasında yerde tedavisi devam ederken bazı rakip futbolcularla tartıştı. Osman Özpaşa Mehmet Altın’a direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

90+4. dakikada Eray’ın pasında Weston kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda Yusuf önledi.