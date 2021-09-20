En sert tedbir alınacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, turistler başta olmak ülkeye gelen yolcuların Ercan Havalimanı girişlerinde karşılaştıkları uzun işlemler ve bazı görevlilerin hitap tarzından rahatsız olduklarına dair çok sayıda şikayet aldıklarına belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu dile getirdi. Canaltay, “Kötü niyetli olan ya da sabrı insana hizmete engel olan personel varsa, onlara karşı en sert tedbiri almakta kararlıyım. Kimse ülkemize ayak basan misafirlerimize kırıcı olamaz, buna izin vermem” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Bakan Canaltay, artık her alanda, televizyon kanallarından telefon görüşmelerine kadar internete muhtaç olunduğunu belirterek, bir an önce 4.5-5 G internete geçilmesinin ve ev internet bağlantılarının güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Canaltay, “ileriki günlerde 4.5-5G internet için yol haritası çizilecek, bitirmeye kararlıyım” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile önceki protokoller çerçevesinde altyapıya dair ön hazırlıkların yapıldığını ifade eden Canaltay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın mevcut çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Canaltay, yeni eğitim-öğretim yılına başlanmasıyla belli saatlerde ortaya çıkan trafik yoğunluğu hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, Trafik Emniyet Müdürlüğü ile durum tespiti yapacaklarını ve bu durum tespiti ışığında çözüm çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Köylerden ve şehir içerisinde okullara toplu taşımanın olduğunu, ancak kent içerisinde her ebeveynin çocuğunu kendi okula götürmek istediğini ve bundan dolayı özellikle okul girişlerinde trafiğin sıkıştığını belirten Canaltay, toplu taşımacılığın özendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İzin vermem…

Canaltay, turistler başta olmak ülkeye gelen yolcuların Ercan Havalimanı girişlerinde karşılaştıkları uzun işlemler ve bazı görevlilerin hitap tarzından rahatsız olduklarına dair çok sayıda şikayet aldıklarına da belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu dile getirdi.

Ciddi bir fedakarlıkla Ercan’da çalışan çok sayıda personel olduğunu vurgulayan Canaltay, “Kötü niyetli olan, ya da sabrı insana hizmete engel olan personel varsa, onlara karşı en sert tedbiri almakta kararlıyım. Kimse ülkemize ayak basan misafirlerimize kırıcı olamaz, buna izin vermem” dedi.

Alsancak Yolu’nun ihalesi önümüzdeki günlerde açılıyor

Canaltay, geçtiğimiz günlerde ölümlü bir kazanın gerçekleştiği yapım aşamasında olan Alsancak yolunun son durumu hakkında da açıklamalarda bulunarak, göreve geldiği ilk günden itibaren bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ve gerekli yerlerle görüştüklerini ancak pandemi nedeniyle bakanlık bütçesinin sağlığa aktarılmasıyla sürecin aksadığını belirtti.

Köy yollarında incelemelerde bulunduk

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile yapımı devam eden köy yollarında incelemeler de yaptıklarını belirten Canaltay, 322 kilometrelik karayolu yapımı projesi çerçevesinde yaklaşık 90 kilometrelik karayolunun yapımının tamamlandığı, yılsonuna kadar 150 kilometreye ulaşılacağını, gelecek yıl içerisinde ise hedefin tamamlanmış olacağını bildirdi.

Canaltay, bu kriz döneminde Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin karayolları olmak üzere birçok konuda göstermiş olduğu hassasiyet ve destekten ötürü teşekkürlerini sundu.

Gaziköy’de yol güvenliği çalışması bitmedi

Canaltay, özellikle yeni yapılan yollarda sürücülerin hız yapma eğilimi olduğuna, bu yollarda sürat kaynaklı birçok kaza yaşandığına dikkat çekti.

Özellikle Gaziköy’de yapılan yol üzerinde gençlerin araba yarışı yaptıklarına dair ihbarlar aldıklarını ve bunun büyük tehlike arz ettiğini belirten Canaltay, “Gaziköy yolu tamamlandı ancak yol güvenliği çalışmaları henüz devam ediyor. Bu yolda henüz çizgi, levha ve bariyerler yok. Yol güvenliği açısından tekrardan ikaz ediyorum. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor” şeklinde konuştu.